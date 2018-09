Англия Лорис Кариус: Не съм избягал от Ливърпул, но искам да оставя финала в миналото 24 септември 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 1



"Това беше страхотен сезон с много неприятен край, но трябва да се преодолее, сподели Кариус пред "Билд". - Знаех, че трябва да се изправя, да не се крия и да се занимавам само с миналото. Отборът се представи невероятно, за да стигне до финала. Никой не може да ми отнеме това. Няма много германски вратари, които могат да кажат, че са играли на финал в Шампионската лига. В онзи ден много неща се струпаха. Въпреки че никой не иска да го чуе, не се знае доколко моите грешки са свързани с контузия, която лекарите след това установиха. Това не е извинение, просто обяснение".



Вратарят бе ударен с лакът в главата от



Когато Ливърпул привлече



"Юрген Клоп ми се обади няколко пъти по време на почивката ми, за да ми вдъхне увереност. Той никога не ме е обвинявал за загубата. натискът от медии и фенове се увеличаваше и Ливърпул трябваше да реагира. Не беше добра ситуация за мен, но тези неща се случват във футбола", допълва Кариус.



Вратарят обяснява, че отношенията му с мениджъра си остават добри: "Имаме добри отношения. Той ме привлече от Майнц. Можех да остана в Ливърпул и играя в някои мачове, но исках да съм номер 1 някъде и да играя редовно. Никой не ми каза, че трябва да напусна. Това не е бягство от Ливърпул. Все още съм в отлични отношения с хората там".



