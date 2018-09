Тенис Laver Cup направи от съперници - съюзници 24 септември 2018 | 13:29 0 0 0 0 0 Laver Cup събира най-големите съперници и ги превръща в задружен отбор. Това стори с Рафаел Надал и Роджър Федерер преди година, това се случи и с Новак Джокович и Роджър Федерер през тази. Сърбинът коментира преживяването си през изминалите няколко дни: Thank you for being part of #LaverCup Chicago 2018.



Information about Laver Cup Geneva 2019 will be released as soon as it becomes available through the Laver Cup newsletter.



Follow us @LaverCup on Twitter, Instagram and Facebook for regular updates. pic.twitter.com/DuMHds3lQZ — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2018 „Да имаш легенда, Бьорн Борг, на скамейката си, Роджър и останалите момчета да те подкрепят във всяка една точка, изправяйки се на крака, за да те окуражат, да виждаш Джон Макенроу на противниковата пейка… Това е нещо уникално. Преживял съм много и съм бил благословен да практикувам този спорт на много високо ниво години наред. Но да говоря с Роджър относно различни неща, свързани с тениса, живота, семейството, футбол, да се шегувам заедно с останалите, да танцувам на музиката на Григор, да се наслаждавам на пеенето на Кайл и да следвам Жереми навсякъде, където отиде – беше много забавно. Силно се надявам, че ще имаме поне още един шанс да се съберем.“ Vintage @rogerfederer at such a critical moment



You'll want to see @jpmorgan's Shot of the Day featuring #TeamEurope2018's Swiss Maestro.#LaverCup pic.twitter.com/eRw08M6P7l — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2018 Федерер, основният човек зад идеята Laver Cup, отличи присъствието на Новак Джокович като своя най-важен момент за тазгодишния турнир. „Беше приятно да прекарам известно време с Новак. Казах още в началото, че имахме интензивно съперничество през годините. Винаги съм смятал, че се разбираме добре и се уважаваме както на корта, така и извън него, но да имаме възможността да се подкрепяме един друг, да обсъждаме тактиките, да говорим с отбора и да решаваме кой ще играе, просто да видя какъв лидер може да бъде той беше много зареждащо за мен. Не казвам, че това ще подмлади съперничеството ни, надявам се, че ще изиграем още много мачове един срещу друг, но беше приятно от много гледни точки.“ So. Many. Bubbles.#TeamEurope2018 #MoetMoment @MoetUSA #LaverCup pic.twitter.com/TE0ZgmrpjH — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2018 Федерер имаше ключова роля за успеха на Отбора на Европа, спасявайки три мачбола срещу Иснър, но Александър Зверев спечели последните точки срещу Кевин Андерсън. Секунди по-късно германецът бе връхлетян от съотборниците си. „Беше много хубаво, преди 600 кила да се стоварят върху мен. Исках просто да се махнат! Не, чувството беше приятно. Чудесно дори.“ Defending the #LaverCup? #TeamEurope2018 will drink to that! pic.twitter.com/YUU7pTMnhe — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2018 Капитанът на отбора Бьорн Борг бе най-спокойната фигура от екипа, но в крайна сметка и неговите емоции се разкриха: „Изкарваме си толкова добре заедно. Това е много важно. Извън корта трябва да се забавляваш с останалите, да се сплотите, за да изградите отборен дух. Когато сме на корта сме много сериозни, знаем какво да правим. Всички имат своята роля в мачовете. Да знаете, догодина в Женева те няма да вземат купата от нас. Казвам ви. Ще я запазим, вярвайте ми.“ TennisKafe.com по LaverCup.com

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 313

1