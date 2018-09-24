Левски Levski

Левски 4:1 Витоша (Бистрица)

последен:
21.09.2018

ЦСКА-София - Левски

следващ:
29.09.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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На кое място ще завърши България в група 3 от лига "С" в Лига на нациите?
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Симеон Славчев vs. Серхио Рамос в битка за модна икона (снимки)

Футболистите винаги са диктували правилата в модата. По всичко личи, че не само световните звезди са запознати с новите тенденции. Нашите също не отстъпват и бързо научават новостите, а след това веднага ги демонстрират ...

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БГ Футбол

Съдийски назначения за 1/16-финалите за Купата на България

24 септември 2018 | 11:34
Съдийски назначения за 1/16-финалите за Купата на България
Съдийски назначения 1/16 финали Купа на България:

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Берое
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Ботев Гълъбово - ФК Витоша
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стефан Спасов Иванов

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

ОФК Поморие - ПФК Локомотив 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Стоян Иванов Вътев

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Кариана - ПФК Септември
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Алексей Иванов Николов

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Царско село 2015
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Владимир Йорданов Владимиров

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.

Атлетик Куклен - ПФК Левски
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Адриан Юлиянов Сюрджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев

25 Сеп 2018 г. Вторник 17:00 ч.

ФК Литекс - ФК Етър
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Георги Спасов Славов

25 Сеп 2018 г. Вторник 19:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Милко Петков Николов

26 Сеп 2018 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Арда - ПФК Черно море
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Красимир Здравков Стойчев

26 Сеп 2018 г. Сряда 16:00 ч.

ОФК Несебър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Христо Тенев Недялков

26 Сеп 2018 г. Сряда 17:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Дунав 2010
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Йордан Иларионов Дурчев

26 Сеп 2018 г. Сряда 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Владимир Димитров Велев
СН: Красимир Иванов Василев

26 Сеп 2018 г. Сряда 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев
ГС: Георги Николов Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Николай Георгиев Ангелов

27 Сеп 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия 1913
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Красимир Драганов Драганов

27 Сеп 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.

Спартак Варна - ФК Верея
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Борис Димитров Борисов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 618

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Пешо Пачката
(Гост) 1
отговор
24 септември 2018 | 12:23

Хаха, на Арда им сложили турски съдия! Голямо бутане пада за новия "проект" от поредния "смесен район". Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  В Словения: Стоянович скочи на върха, но падна от него

                 
                
              

              

                
                  
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                  Обертан не бил писал за 7:1 от 1994 година

                 
                
              

              

                
                  
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                  Юношите на ЦСКА-София победиха Спортист

                 
                
              

              

                
                  
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                  Стойчо Стоилов с пост за сватба и младоженка

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

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                  ЦСКА-София уважи голям атлет и шампион

                 
                
              

              

                
                  
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                  Юношите на ЦСКА-София победиха Спортист

                 
                
              

              

                
                  
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                  Джеси няма търпение да играе в Англия

                 
                
              

              

                
                  
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                  Ел Маестро прекроява състава за мача с Монтана

                 
                
              

              

                
                  
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                  Бодуров и Гаджев копират Дъглас Коща - плюха се на терена в Монтана (видео)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Футболист на ЦСКА-София претърпя операция

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Михаил Илиев: Българският футбол е много контузен
16 септември 2018

Д-р Михаил Илиев, един от корифеите на спортната медицина у нас, гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Десет години в работи в Славия, пет в Левски и 15 в националния отбор по футбол. Има доста ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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