Съдийски назначения за 1/16-финалите за Купата на България

25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Берое
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Витоша
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стефан Спасов Иванов
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Локомотив 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Стоян Иванов Вътев
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Кариана - ПФК Септември
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Алексей Иванов Николов
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Царско село 2015
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Владимир Йорданов Владимиров
25 Сеп 2018 г. Вторник 16:00 ч.
Атлетик Куклен - ПФК Левски
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Адриан Юлиянов Сюрджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев
25 Сеп 2018 г. Вторник 17:00 ч.
ФК Литекс - ФК Етър
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Георги Спасов Славов
25 Сеп 2018 г. Вторник 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Милко Петков Николов
26 Сеп 2018 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Арда - ПФК Черно море
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Красимир Здравков Стойчев
26 Сеп 2018 г. Сряда 16:00 ч.
ОФК Несебър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Христо Тенев Недялков
26 Сеп 2018 г. Сряда 17:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Дунав 2010
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
26 Сеп 2018 г. Сряда 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Владимир Димитров Велев
СН: Красимир Иванов Василев
26 Сеп 2018 г. Сряда 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев
ГС: Георги Николов Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Николай Георгиев Ангелов
27 Сеп 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия 1913
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Красимир Драганов Драганов
27 Сеп 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.
Спартак Варна - ФК Верея
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Борис Димитров Борисов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
(Гост) 1
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Хаха, на Арда им сложили турски съдия! Голямо бутане пада за новия "проект" от поредния "смесен район". Рейтинг: 1 0