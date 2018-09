Тенис Григор Димитров и Отбора на Европа спечелиха Laver Cup 24 септември 2018 | 06:53 - Обновена 0 0 0 1 3 Най-добрият ни тенисист Григор Димитров и Отбора на Европа спечелиха демонстративния турнир Laver Cup, който тази година се проведе в Чикаго. Решителна за успеха с 13:8 точки се оказа последната среща на сингъл между Александър Зверев и Кевин Андерсън. Германецът осъществи обрат, след като загуби оспорвания първи сет с 6:7 (3). Във втория сет той се наложи със 7:5, а в решителния тайбрек подпечата успеха си с 10:7 и така изведе Отбора на Европа до втора поредна титла след миналогодишната в Прага= Defending the #LaverCup? #TeamEurope2018 will drink to that! pic.twitter.com/YUU7pTMnhe — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2018 Срещу тях на корта в Чикаго в трите дни на надпреварата застанаха Кевин Андерсън, Джон Иснър, Диего Шварцман, Джак Сок, Ник Кирьос и Франсис Тиафо. Догодина турнирът ще се проведе в Женева. Успехът развълнува дори приятелката на Григор Димитров Никол Шерцингер, която му отправи мило поздравление в Туитър. Зверев и организаторът на надпреварата Роджър Федерер вдигат титлата за втои път, докато за Григор Димитров и останалите участници в тима на Европа - Новак Джокович, Давид Гофен и Кайл Едмънд отличието е първо.Срещу тях на корта в Чикаго в трите дни на надпреварата застанаха Кевин Андерсън, Джон Иснър, Диего Шварцман, Джак Сок, Ник Кирьос и Франсис Тиафо. Догодина турнирът ще се проведе в Женева. Успехът развълнува дори приятелката на Григор Димитров Никол Шерцингер, която му отправи мило поздравление в Туитър. Congratulations babe!!! @GrigorDimitrov and #teameurope @lavercup — Nicole Scherzinger (@NicoleScherzy) September 24, 2018

