Тенис Магията на Федерер го спаси срещу непоколебимия Иснър в Чикаго 24 септември 2018 | 00:22 - Обновена 0 0 0 0 3

“I’m not sure i wanted it to be THAT exciting!” @RogerFederer beats #TeamWorld2018's John Isner 6-7(5) 7-6(6) [10-7] to put #TeamEurope2018 in the lead - 10 points to 8 - in Chicago.



First to 13 points wins the #LaverCup pic.twitter.com/mZucb7fGgX — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018

Маестрото изигра наистина извънземни топки в моментите, когато трябваше да се бори за оцеляването в мача, а впоследствие пречупи непоколебимия Иснър и донесе три точки за тим “Европа”. Вечерта започна с не по-малко драматична победа на двойки на Иснър и Джак Сок срещу Федерер и Александър Зверев, с която тим “Свят” дръпна в резултата с 8:7. Вече Старият континент си върна водачеството, благодарение на победата на швейцареца - 10:7 за тим “Европа” при оставащи два мача до края.

Match point Federer, who leads Isner 9-6 in the Match10 match tiebreak.#LaverCup pic.twitter.com/4OJoP71js7 — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018

Следващият двубой е между Зверев и свежия Кевин Андерсън, а “Европа” се нуждае от още една победа за крайния успех, докато за “Свят” са необходими победи на южноафриканеца и в евентуалния последен мач от програмата за деня между Новак Джокович и Ник Кирьос.



Първият сет протече напълно според очакванията, когато се изправят двама изключително солидни сервиращи. Федерер загуби само една точка от свое подаване и бе достатъчно ефективен от начален удар, за да удържа на темпото на Иснър. Той пък бе също в сериозен роботен режим и също не позволяваше да се стига дори до помисляне за пробив, а в същото време се държеше доста равностойно в малкото разигравания от основната линия.

Isner inspired.



Takes the first set 7-6(5) from Federer.#TeamWorld2018 on pic.twitter.com/HhUDzxaJEd — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018

Така съвсем закономерно се стигна до тайбрек, а първият минипробив дойде след хубав блок-ретур от форхенд на Федерер, след който Иснър прати топката в мрежата малко пред основната линия с форхенд по обратния диагонал. Швейцарецът моментално ги затвърди с две лесни точки след мощен сервис, за да поведе с 4:1. Предимството му обаче бързо бе заличено от Иснър, който до този момент бе спечелил само една точка на посрещане, но все пак върна мини брейка и дори първи стигна до сетбол. Той бе реализиран с изумителен ретур-уинър от форхенд по обратния диагонал, с който 209-сантиметровият американец втрещи великия си съперник - 7:6(5).



При 3:3 два изумителни минаващи удара на Федерер - от форхенд и особено бляскав от бекхенд - го изведоха до първите му в мача два шанса за пробив. За негово съжаление обаче точно в този момент дори вторият сервис на Иснър бе достатъчно ефективен, за да не позволи брейк в преломен момент, а малко по-късно при 5:4 в своя полза отново изуми Федерер, вкарвайки сервис-гейма му в дюс. Шеметен уинър с максимален риск по късия диагонал препарира швейцареца и донесе мачбол на Иснър, а той дори влезе в разиграване след началния удар на Фед, но сбърка форхенд, а после Маестрото бе безпощаден от основната линия. При 5:5 пък американецът се поддаде на напрежението и с двойна грешка се вкара в беда за 0-30, но непредизвикани неточности от ракетата на Федерер го вдъхнови да осъществи обрат в рамките на гейма и да поведе с 6:5.



Изненадващо или не, интригата остана жива и сетът също влезе в тайбрек, където двамата си размениха по един минипробив след непредизвикани грешки, преди Федерер отново да провали чудесно изградена акция с форхенд в аут по късия диагонал. Така Иснър получи два мачбола, първият отразен с ас от Маестрото, но 209-сантиметровият американец имаше възможността да преследва победата на свой сервис. Федерер обаче демонстрира космическата си класа с извънземен блок ретур, който тупна точно пред мрежата, а след това швейцарецът направи феноменален минаващ бекхенд-уинър за 6:6. Фед продължи да предоставя шедьоври в критичните моменти и с невероятна защита свали топката в краката на излезлия на мрежата Иснър, и то след хубав апроуч. Подсеченият бекхенд на швейцареца се оказа неспасяем за американския гигант, а след това ас осигури сета за тим “Европа” - 6:7(5), 7:6(6).

Federer levels Match 10 at a set apiece against Isner.



Match tiebreak time.



Scores: https://t.co/przQ8WO53V



Watch: https://t.co/ZsGC6Snjg4 #LaverCup pic.twitter.com/VImBS2O1b9 — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018

Непредизвикана грешка от иначе най-успешния удар на Иснър - форхенд по обратния диагонал - осигури на Федерер първия минипробив в шампионския тайбрек, а последвала двойна грешка направи резултата 3:0 за Маестрото. Неумолимият Иснър обаче моментално върна един с безпощаден бекхенд-уинър по правата, за да не позволи на Федерер да се откъсне безнадеждно. A ripped backhand helps Isner start to get back on track in the Match 10 match tiebreak. #LaverCup #TeamWorld2018 pic.twitter.com/XkYppoaX8y — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 Той обаче беше разкрит в следващия момент, когато не можа да завърши на мрежата, но отново веднага върна минипробива, а после получи подарък от швейцареца - 5:4 и по два брейка за всекиго. Иснър пропусна отново по обратния диагонал с форхенд, за да направи резултата 8:6 в полза на Федерер, който имаше възможността на свой сервис да приключи мача. 