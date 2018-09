Тенис Изумителна драма и американски триумф над Федерер/Зверев 23 септември 2018 | 21:59 - Обновена 0 0 0 0 2 Отбор “Свят” поведе за първи път в Laver Cup 2018, след като американските майстори на двойки Джак Сок и Джон Иснър постигнаха изключително драматична победа с 4:6, 7:6(2), 11-9 над новосформирания тандем на “Европа” - Роджър Федерер/Александър Зверев. What taking an 8 points to 7 lead at #LaverCup looks like.@JackSock pic.twitter.com/ipwJ5etIUr — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 Сок, който има две титли от “Големия шлем” на двойки този сезон и се изкачи до втора позиция в световната ранглиста при тандемите, бе очаквано с основен принос за триумфа на американското дуо в “Юнайтед Сентър” в Чикаго. На всичкото отгоре, той и Иснър спечелиха “Мастърс”-а в Индиън Уелс през 2018-а и не бе изненадващо, че надеждите на “Свят” бяха насочени именно към тяхното дуо, което донесе три точки в актива и за първи път донесе аванс на тима в турнира. #TeamWorld2018 isn’t just in this thing… they’re in the lead for the first time in Chicago!



Isner/Sock combine to take Sunday’s opening doubles 4-6 7-6(2) [11-9] and lead #TeamEurope2018 8-7 heading into today’s singles between Federer and Isner. pic.twitter.com/IeaB27B4dP — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 До края на изданието остават Роджър Федерер - Джон Иснър, Александър Зверев - Кевин Андерсън и Новак Джокович - Ник Кирьос. “Свят” води с 8:7 в резултата и се нуждае от още две победи за крайния успех, а на “Европа” ще стигнат и два спечелени двубоя. В първия гейм за отбора на света сервираше Иснър и посрещащият Зверев нямаше никакъв шанс, но при 1:1 на линията за начален удар застана Сок и германецът доста по-успешно извършваше ретурите си срещу него. Федерер по отличен начин се включваше на мрежата и тим “Европа” осъществи ранен пробив, след като и Иснър не издържаше на разиграванията от основната линия със Зверев. Брейкът бе реализиран с отиграването на вечерта - магически лоб на германеца над Сок. Федерер подсигури пробива със солиден начален удар с 3:1, a след това Иснър и Зверев също удържаха подаванията си. Във втория случай, в който Сок застана да изпълнява сервис, “Европа” дори не записа точка, като този път дори американският тандем спечели разигравания и не разчиташе само на лесни точки. Федерер проведе нов рутинен сервис-гейм за 5:3, но голяма помощ на мрежата му оказа и Зверев, който беше безупречен. Комбинацията сервис на Зверев и воле на Федерер осигури още един гейм на нула и първи сет за “Европа” - 6:4. Every. Point. Counts.#LaverCup @RogerFederer @JohnIsner pic.twitter.com/YZbXUF95nN — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 Третият гейм и на втория сет при сервис на Сок се оказа доста заплетен, като се стигна до 30-30, но точно когато “Свят” се оказа в беда, по-ниският американец обезличи добра атака на мрежата на Зверев с прекрасен минаващ форхенд. Нетипично бекхенд-воле с две ръце на мрежата на Иснър пък все пак осигури гейма за американците - 2:1. Впоследствие първата сериозна грешка на Зверев (воле в мрежата) доведе до 30-30 при сервис на Федерер в гейм, в който швейцарецът не вкара нито веднъж първо подаване. Въпреки това, два смача на младия германец осигуриха равенство в резултата 2:2. Феноменален рефлекс и великолепно воле на Сок направиха 40-30, а после фрапантна грешка на Зверев доведе до дюс. В крайна сметка германецът реализира ас с един милиметър докосване до линията, а Федерер завърши на мрежата, за да отиде и този гейм на сметката на сервиращия - 3:3. За първи път в мача Иснър и Сок останаха на основната линия при 40-30 в следващия гейм и объркаха противниците, но 209-сантиметровият американец сбърка елементарен форхенд и резултатът отново бе изравнен 4:4. A match tiebreak will decide #LaverCup's opening doubles today, #TeamWorld2018's Isner/Sock clinching the second set tiebreak 7-6(2) after TeamEurope2018's Federer/Zverev claimed the first set 6-4. pic.twitter.com/J7vWAtshLW — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 Дуото от САЩ не допусна нови изненади от начален удар и взе следващите си две подавания, за да стане резултатът 6:5 и Федерер да трябва да сервира за оставане. Иснър и Сок стигнаха до първата си възможност за пробив в този решиетелен момент, но все пак, въпреки изтръпването и несъвършените изпълнения от мрежата на Федерер/Зверев, грешка на Иснър и на Сок осигуриха на зрителите тайбрек. Първият минипробив дойде от форхенда на Сок, който се възползва от слаб кик-сервис на Зверев, а впоследствие възходът в представянето на по-ниския американец донесе още две лесни точки за 4-1. Той блесна и в следващото разиграване с ретур и воле при сервис на Федерер за 5-1, а Иснър с два мощни сервиса осигури успеха на тим “Свят” - за 6:4, 6:7(2). Also a way to keep your team in it @JohnIsner#TeamWorld2018 #LaverCup pic.twitter.com/ipZlZ1hLLF — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018 Колкото и ефективен да беше Сок преди началото на “дългия гейм”, с две непредизвикани грешки той допринесе за два минипробива в актива на “Европа”, като 7-5 “Свят” сервираше. Този път бе ред на Иснър да сбърка лесен форхенд от основната линия, като все пак Сок се реваншира донякъде за грешките с фамозен минаващ форхенд-уинър за 8:7. Първият мачбол бе на сервис на Маестрото, но Иснър го отрази с прекрасен форхенд по правата, неразчетен от Зверев, който остана неподвижен на мрежата. След два сервиса на Иснър ситуацията се преобърна и вече “Свят” имаше аванс от 10:9, а сгрешен лоб на Зверев осигури крайно важната победа на американското дуо - 4:6, 7:6(2), 11-9.

