Русия стигна до F6 в Торино след разгром над Финландия (видео + снимки)

Победителите в Лигата на нациите от 2018 година от Русия успяха да се класират за финалната шестица на Мондиал 2018 в Торино. Момчетата на селекционера Сергей Шляпников отнесоха Финландия с 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) в последния си мач от Група Е на втората фаза на Световното първенство, игран тази вечер пред около 10 000 зрители в зала "Медиоланум Форум ди Асаджо" в Милано.Така "Сборная" завърши с 6 победи, 2 загуби и 18 точки, с което се класира за финалите в Торино като един от вторите отбори с най-добри показатели и на практика изпари и теоретичните шансове на България да продължи в следващия етап на Мондиал 2018. Финландия пък остана на последното място в групата с 2 победи, 6 загуби и 6 точки. По-късно тази вечер е последната среща в Група Е между домакините от Италия и Холандия, която ще бъде единствено за престиж и чест, тъй като "адзурите" са сигурни победители.Руснаците нямаха особени проблеми срещу "Суоми", с изключение на последния трети гейм, който бе най-равностоен.Най-полезен за руския тим бе влезлият като резерва още в първия гейм Виктор Полетаев със страхотните 18 точки (1 блок, 3 аса и 88% ефективност в атака) за победата. За Финландия Самули Кайсласало се отчете с 12 точки.Александър Бутко 1, Максим Михайлов 6, Егор Клюка 1, Юрий Бережко 11, Илияс Куркаев 10, Артьом Волвич 9 - Александър Соколов-либеро (Виктор Полетаев 18, Сергей Гранкин 2, Алексей Родичев 2, Иля Власов 1, Дмитрий Волков)Ееми Тервапорти 2, Урпо Сивула 2, Анти Макинен Сакари, Елвис Крастинс 6, Томи Сиирила 5, Саули Синконен 9 - Никлас Брейлин-либеро (Самули Кайсласало 12, Нико Суйхконен, Анти Ронкайнен 5, Хенрик Поркка 1)