Ясен е следващият опонент на Джошуа за април 2019?

Световният шампион на три от четирите боксови федерации Антъни Джошуа вече знае датата и мястото на следващия си дуел - 13 април 2019 година, като те бяха оповестени още преди защитата на поясите срещу Александър Поветкин. Както е известно, британецът нокаутира 39-годишния руснак в седмия рунд и запази поясите на IBF, WBA и WBO.

След края на битката с Поветкин Джошуа заяви, че най-добре феновете да кажат с кого искат да излезе на ринга, като най-големите желания на привържениците в световен мащаб са за мач с Дионтей Уайлдър или Тайсън Фюри. Двамата ще се боксират за титлата на Световния боксов съюз на 1 декември в САЩ.

Джошуа заяви, че ако Уайлдър победи Фюри, то наистина е готов да се изправи срещу него. Промоутърът Еди Хърн също се постара да увери всички, че ще преговаря с американеца за грандиозен обединяващ всички титли сблъсък.

Треньорът на Тайсън Фюри Бен Дейвисън обаче загатна в “Туитър” (впоследствие изтрил съобщението си), че такова нещо не може да се случи на въпросната дата 13 април 2019 година. Причината е, че който измежду Уайлдър и Фюри да спечели на 1 декември в САЩ, в договора между двамата има клауза за реванш, така че няма как някой да излезе на “Уембли” в средата на април догодина.

Just casually uncovering that there is a two-way rematch clause for the Wilder v Fury fight which makes either of them fighting AJ in April highly unlikely unless the loser turns down the rematch. The tweet has been deleted since though... pic.twitter.com/qsfZMsRaXx