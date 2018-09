Резервите на САЩ направиха 8 от 8 на Мондиал 2018 (видео + снимки)

Here comes the 8th for USA @usavolleyball! The winning machine does it again, this time over Iran @IRIVF 3-0 (25-23, 26-24, 26-24) to reach #FIVBMensWCH 3rd round still without a single loss!



Match Centre here: https://t.co/oZSJ3GO9ZM#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/RbQ72y5ZZM — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 23, 2018

USA @usavolleyball takes the first step against Iran @IRIVF at a close first set in Sofia: a slight 25-23 for Pool G unbeaten leaders. Can the Asians bounce back?



Match Centre with stats & more: https://t.co/JWGvtwze2e#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/tfLzkJbtPa — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 23, 2018

Най-полезен за американския тим бе Бенджъмин Патч със 17 точки (4 блока и 52% ефективност в атака) за победата. За "персите" Милад Ебадипур приключи с 10 точки.

САЩ - ИРАН 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)

САЩ: Кавика Шоджи 2, Бенджъмин Патч 17, Джейк Ланлоа 10, Тейлър Ейврил 6, Джефри Джендрик 9, Дейниъл МакДонъл 7 - Дъстин Уотън-либеро

Старши треньор: ДЖОН СПЕРОУ

ИРАН: Мир Саейд Маруфлакрани 3, Амир Хосейн Тухтех 9, Милад Ебадипур 10, Али Шафией 7, Сабер Каземи 8, Мохамадджавад Манавинезхад 1 - Махди Маранди-либеро (Мортеза Шарифи 6, Фархад Гаеми, Мохамад Вади, Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро)

Старши треньор: ИГОР КОЛАКОВИЧ. Кавика Шоджи 2, Бенджъмин Патч 17, Джейк Ланлоа 10, Тейлър Ейврил 6, Джефри Джендрик 9, Дейниъл МакДонъл 7 - Дъстин Уотън-либероМир Саейд Маруфлакрани 3, Амир Хосейн Тухтех 9, Милад Ебадипур 10, Али Шафией 7, Сабер Каземи 8, Мохамадджавад Манавинезхад 1 - Махди Маранди-либеро (Мортеза Шарифи 6, Фархад Гаеми, Мохамад Вади, Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро)

Националният волейболен отбор на САЩ завърши по блестящ начин втората фаза на Световното първенство в Италия и България. Възпитаниците на треньора Джон Спероу записаха 8-а поредна победа на Мондиал 2018, след като надиграха Иран с 3:0 (25:23, 26:24, 26:24) в последния си мач от Група G, игран тази вечер пред едва 500 зрители в "Арена Армеец" в София.По този начин САЩ завършиха фазата с 8 победи от 8 мача и 22 точки и се класират за финалната шестица на шампионата на планетата в Торино. Иран пък приключи с 4 победи, 4 загуби и 12 точки. По-късно тази вечер е и последната среща в групата между България и Канада.С оглед на предсрочното класиране за финалите в Торино, наставникът на "янките" Джон Спероу заложи изцяло на резервите си, които изиграха целия мач. Те, обаче, не го подведоха, играха стабилно и спечелиха чисто с 3:0.