Тенис Тийм спечели титла и изпревари Григор в ранглистата 23 септември 2018 | 18:43

It's title number three of 2018 for @ThiemDomi



The Austrian takes down Martin Klizan 6-3 6-1 in the #spbopen final pic.twitter.com/iJzi6gM4UC — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2018

Тийм срази на финала в руския град Мартин Клижан, срещу когото преди това бе загубил и трите сблъсъка, но само 68 минути му бяха необходими да спечели спора за трофея с 6:3, 6:1. Това е трето отличие за Тийм през 2018-а и 11-о в кариерата, като той вече има два триумфа на твърди кортове след този от Акапулко преди две години.



Клижан има за какво да съжалява не само заради загубения мач, но и защото пропусна възможността да запише името си в историята на спорта. Досега той беше с шест победи в шестте си предишни финала, а ако беше преодолял Тийм, щеше да стане първият играч със седем успеха в първите седем финала в кариерата си, откакто е създаден Световният тур през 1990 година. Ернест Гулбис е 6-0 във финали и вече е единственият с тази възможност.

A first grand slam final appearance and three #ATPWorldTour titles in the bag already.



2018 has been for @ThiemDomi pic.twitter.com/Z17rysyJYb — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2018

Освен че се издигна до седма позиция в световната ранглиста (той вече има 3825 точки, а Григор - 3755), Тийм е начело по брой спечелени мачове през 2018-а с 48 на сметката си. Той също така изпревари Кевин Андерсън на седмото място в класацията “Надпреварата за Лондон” и засега има всички шансове да се класира за трети пореден път на Финалите на АТР.



