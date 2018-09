Точните удари на световни първенства са намалели драстично

Броят на точните удари в пределите на двете врати на световни първенства спадна с третина само в рамките на последните осем години, заяви на конференция на ФИФА холандецът Марко ван Бастен. Бившият футболист и треньор в момента е ръководител на комисията за техническо развитие на Международната футболна асоциация.

Football is taking centre stage at the FIFA Football Conference. National team coaches and technical directors of over 200 football associations are gathered in London to analyse the 2018 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/jiyTlAEPVP