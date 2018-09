Кики Бертенс грабна титлата в Сеул

Холандката Кики Бертенс спечели турнира по тенис на твърди кортове в Сеул (Република Корея) с награден фонд 250 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Бертенс пласира 11 аса и победи на финала Айла Томлянович (Австралия) със 7:6(2), 4:6, 6:2 след 2:22 часа игра. 26-годишната холандка на два пъти изоставаше с пробив в първия сет, който обаче успя да спечели с тайбрек, след като направи серия от шест поредни точки в него.

Make it title No. 3 for @kikibertens!



The Dutchwoman defeats Tomljanovic 7-6(2), 4-6, 6-2 to win the #KoreaOpen pic.twitter.com/fqBTTfTbmp