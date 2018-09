Моторни спортове Драматичен финал и българска победа в Balkan Offroad Rallye 2018 23 септември 2018 | 11:11 - Обновена 0 0 0 0 0 Константин Чолаков и Ивайло Жеков (Toyota) са големите победители при автомобилите в осмото издание на международната надпревара Balkan Offroad Rallye. Бургаският екипаж грабна титлата в третото си участие в "балканския Дакар" след като успя да поддържа най-добро и най-разумно темпо по дългия над 2500 километра маршрут, прекосил почти цяла България от запад на изток. Български тим – този на Дончо Цанев и Милен Дечев (Proto) взе и бронзовия медал в кралския клас. И докато за Чолаков нещата изглеждаха ясни още ден преди финала, то последният етап бе най-драматичният в тазгодишното издание на маратона и успя да размести из основи призовата тройка. Първата драма бе с победителите от 2014 година Десислав Славчев и Маргарита Стайнова (Mercedes). Смесеният екипаж се движеше с трето време в генералното класиране, когато във втората част на етапа, полски състезател със SSV бъги, обърквайки пътя, налетя челно на състезателния Mercedes. При свирепия удар, машината на българите се оказа с унищожени преден мост и окачване, което сложи край на участието им в Balkan Offroad Rallye 2018. Драма имаше и за Дончо Цанев, който бе на път да потрети второто си място в международното рали. Малко преди финала на плажа в Шкорпиловци, заднозадвижваният прототип на казанлъшкия пилот остана само с едно задвижващо колело. Това естествено доведе до затъване в мекия пясък и след доста време на място, Цанев финишира теглен на буксир от шуменския ветеран Петър Минчев (Mitsubishi). Загубвайки много време на пясъка, Дончо Цанев трябваше да отстъпи сребърния медал на поляка Адам Бомба (BMW) и да се задоволи с третото място в ралито. След Цанев и Дечев, четвъртата позиция отново бе за български екипаж – този на Методи Паунов и Николай Къшов (Nissan). В класа на серийните автомобили, най-бърз бе французинът Жан-Франсоа Рио (Toyota). В класа на SSV бъгитата, където имахме двама претенденти за победата, завърналия се на трасето след два незавършени дни Цанко Цанков взе последната етапна победа. Победител, обаче, стана френският пилот Ян Ван Беек (Can Am), а френски екипажи окупираха челната тройка. При мотоциклетите, едноличен лидер в Balkan Оffroad 2018 остана литовецът Арунас Гелазнинкас (КТМ), а в класа на ATV-четириколките единственият оцелял до финала пилот бе полякът Александър Пьорчински (Can Am). При камионите, тотален доминатор в ралито бе германецът Том Хойер (Tatra), който надделя над своя сънародник Тило Сюпиц (Камаз). Подиумът допълни французинът Филип Муси (Unimog). В екстемния клас на Balkan offroad Rallye 2018, британската трофи легенда Джим Марсдейн (Land Rover) пребори няколко силни френски екипажа, печелейки титлата в дебютното си участие на българското състезание. В провелото се паралелно макадамово Balkan Classic Rallye, французинът Бертран Пиера (Porsche) наделя над южноафиканеца Джеф Бел (Datsun), а подиумът допълни англичанинът Андрю Сидал (Datsun).

