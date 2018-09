Александра Начева номинирана за престижна европейска награда

16-годишната Александра Начева беше номинирана за наградата “Изгряваща звезда” за 2017 година на Европейска атлетика. Състезателката на троен скок от Пловдив спечели световната титла за девойки под 20 години, заслужи сребро на континенталния форум за девойки под 18 години, премина границата от 14 метра в тройния скок и вече държи рекорда на България под 18 години с постижение от 14.18 метра. Гласуването за Начева и останалите девет номинирани се извършва в социалните мрежи Фейсбук и Туитър, като то ще приключи на 5 октомври и ще даде една четвърт от общия резултат. За даване на глас за Александра, трябва да се хареса или сподели снимката й, публикувана на страницата на ЕА във Фейсбук, или да не ретуитне поста за нея в Туитър.

Останалите три четвърти ще дойдат след гласуването на медиите, експерти от ЕА и федерациите-членки. Победителят ще бъде обявен на церемония в Лозана на 26 октомври. Наградата се връчва от 2007 година насам, като тя е била печелена от имена като Кристоф Льометр, Сандра Перкович, Мария Ласицкене и други.

RT to vote for Aleksandra Nacheva as your female Rising Star!



Nacheva (17) won triple jump silver at the European U18 Championships before gold at the World U20 Championships with a world U20 leading mark of 14.18m.



Voting closes at 12.00 CET on Friday 5 October.#GoldenTracks pic.twitter.com/idNDBoUXuw