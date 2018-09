Русия нанесе първа загуба на Италия и запази шансове за финалите (видео + снимки)

Russia @russiavolley does it! They erase Italy's @Federvolley unbeaten march at #FIVBMensWCH by 3-2 (19-25, 25-18, 25-21, 19-25, 15-11) in Milan and are now in a great position towards 3rd round!



Final stats here https://t.co/GMZhilLaIZ#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/6N9k4ciJ2I — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Russia @russiavolley keeps the momentum and jumps to a 2-1 lead in Milan! They win the third set 25-21 and break Italy's @Federvolley perfect numbers at #FIVBMensWCH, but this isn't over yet!



Match Centre: https://t.co/XBxYbWxkIM#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/AwjJNxtH7S — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

It is with pure power that Russia @russiavolley is giving a bit of a headache to hosts Italy @Federvolley, as #9 Ivan Zaytsev's (@zaytsev) defensive effort became useless after this pound by #13 Dmitry Muserskiy (@DMuserskiy) #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/QQsbwToDXp — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Oh look at that! Italy's @Federvolley #9 Simone Giannelli (@Gian__9) once again in the spotlight, now with a save from the bench and it's #5 Osmany Juantorena (@osmanijp5) who makes good use of that! Russia can't believe it...#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/dC8OZejUcZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Tie-break! And there's no better way to finish such an incredible match! Italy @Federvolley grabs the fourth set by 25-19 and it's now 2-all against Russia @russiavolley



Follow via Match Centre here: https://t.co/A5oOQsdoRB#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/rJMBXqofVj — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Shock in Milan at the last Saturday match! Italy @Federvolley no longer has a perfect record at #FIVBMensWCH! Russia @russiavolley is responsible with a superb 3-2 win, one which you can relive here



Match Centre: https://t.co/1r624A5qxr#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/ne8ZSXFB9f — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Победителят във волейболната Лига на нациите Русия продължава да има реални шансове за класиране за финалната шестица на Световното първенство в Италия и България. "Сборная" нанесе първа загуба на домакините от Италия, след като се наложи изключително и драматично с 3:2 (19:25, 25:18, 25:21, 19:25, 15:11) във втория си мач от Група Е на втората фаза на шампионата, игран късно тази вечер пред близо 13 000 зрители в зала "Медиоланум Форум ди Асаджо" в Милано.Така руснаците са на второ място във временното класиране с 5 победи, 2 загуби и 15 точки, като имат много голяма възможност да играят на финалите в Торино. Също с 5 победи и 2 загуби, но с 14 точки на 3-о място е отборът на Холандия, който също запазва шансове за продължаване напред. Въпреки поражението, "Скуадра адзура" е сигурен участник в Торино, след като има 6 победи, 1 загуба и 19 точки.Днес (23 септември), в последните срещи от групата, Русия ще играе с последния отбор Финландия, като каквато и да е победа ще ги класира за финалната шестица, докато Италия ще спори с Холандия. Двубоите са съответно от 18,00 и 22,15 часа българско време.Благодарение на силната игра на звездите Иван Зайцев и Османи Хуанторена Италия поведе в първия гейм със 17:13. Въпреки усилията на руският треньор Сергей Шляпников за промяна, "адзурите" продължиха да контролират играта до крайното 25:19 след атака на Даниеле Мацоне. Втората част се разви по същия сценарий, но в обратна посока - за Русия. "Сборная" дръпна с 13:9 след серия от грешки на сервис от страна на италианците, след което увеличиха преднината си до 20:13 със силна игра на блок, за да дойде края на гейма при 25:18 след поредна атака на Максим Михайлов.Русия продължи със силното си представяне и в третия гейм, като благодарение на ефективната си атака поведе с 18:12. Наставникът на домакините Джанлоренцо Бленджини направи няколко промени, но руснаците задържаха предимството си и спечелиха с 25:21 след нова успешна атака на Михайлов. "Скуадра адзура", обаче, не се предаде и подкрепяна от страхотната публика в залата дръпна в четвъртата част с 11:8 отново след силни изяви на Зайцев и Хуанторена. Италия продължи да контролира играта чрез двете си звезди и успя да стигне до тайбрек след 25:19. В него играта тръгна равностойно до 6:6, след което Русия поведе с 8:6 след ас на Дмитрий Волков. Разликата се запази до 12:10, след което "Сборная" спечели с 15:11 и 3:2.Най-полезен за руския тим бе Максим Михайлов с 18 точки (3 блока, 3 аса и 44% ефективност в атака), а Дмитрий Мусерский добави още 15 точки (3 блока, 3 аса и 82% ефективност в атака) за победата.За "адзурите" Иван Зайцев (1 блок и 49% ефективност в атака) и Османи Хуанторена (2 аса и 50% ефективност в атака) реализираха 21 и 16 точки, но и техните усилия не помогнаха за успех.Сергей Гранкин, Максим Михайлов 18, Дмитрий Волков 12, Егор Клюка 10, Дмитрий Мусерский 15, Илияс Куркаев 6 - Алексей Вербов-либеро (Виктор Полетаев, Александър Бутко 3, Юрий Бережко, Артьом Волвич 5)Симоне Джианели 3, Иван Зайцев 21, Османи Хуанторена 16, Филипо Ланца 7, Симоне Анцани 7, Даниеле Мацоне 7 - Масимо Колачи-либеро (Габриеле Маруоти 5, Габриеле Нели, Микеле Баранович)