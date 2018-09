Федерер се справи набързо с Кирьос на Laver Cup

Швейцарецът Роджър Федерер постигна бърза победа с 6:3, 6:2 над австралиеца Ник Кирьос в двубой от втория ден на демонстративния турнир Laver Cup в Чикаго.

Така Федерер увеличи аванса на отбора на Европа срещу тима на света на 7:1 победи, след като по-рано през деня Александър Зверев победи трудно американеца Джон Изнър с 3:6, 7:6 (6), 10:7. Двубоят между Федерер и Кирьос продължи малко повече от час, като 37-годишният швейцарец наниза осем аса и проби на три пъти съперника си, който не намери отговор на играта му.

