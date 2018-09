Волейбол Франция се върна в битката за финалите с бой над световния шампион Полша във Варна (видео + галерия) 22 септември 2018 | 22:57 - Обновена 0 0 0 0 2 Националният волейболен отбор на Франция се върна в битката за класиране за финалната шестица на Световното първенство в Италия и България. "Петлите" нанесоха втора поредна загуба на световния шампион Полша в Група Н от втората фаза на Мондиал 2018. След като вчера загубиха от Аржентина след тайбрек, днес "Дружина полска" отстъпи на Франция с 1:3 (15:25, 18:25, 25:23, 18:25) в мач, игран тази вечер в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.

Световните шампиони започнаха перфектно срещата и след грешка на французите и две страхотни блокади поведоха с 3:0. Франция изравни при 5:5 след точка от начален удар на Ървин Нграпет. След равенството французите отбелязаха още три поредни точки чрез ас на Ървин Нгапет, отлична блокада и грешка в атака на поляците и поведоха с 8:5 при първото техническо прекъсване. След прекъсването Ървин Нгапет продължи да тормози световните шампиони със силния си и добре насочен сервиз и Франция поведе с 11:5. Играта на световните шампиони бе изключително слаба и при второто техническо прекъсване французите водеха със 7 точки - 16:9. Символичните гости в мача успяха да поведат с 9 точки при 21:12 и безпроблемно взеха първата част с 25:15.

Поляците показаха много по-добра игра в началото на втората част и поведоха с 6:3. След 7:4 за поляците тимът на Франция отбеляза три поредни точки и изравни при 7:7, но при първото техническо прекъсване французите изоставаха с точка - 7:8. След 9:7 за световните шампиони Франция показа отлична игра и реализира 4 поредни точки и не само изравни, но и поведе с 11:9. При второто техническо прекъсване авансът на "петлите" бе 4 точки - 16:12. След прекъсването французите успяха да направят серия от три поредни точки и поведоха с 6 точки при 19:13. Франция без никакви проблеми взе и втората част с 25:18 и поведе с 2:0.

Франция поведе в началото на третата част с 2 точки, но допусна изравняване при 6:6. Французите веднага отбелязаха 2 поредни точки и поведоха с 8:6 при първото техническо прекъсване. "Петлите" поведоха с 3 точки при 9:6, но поляците изравниха при 11:11. Последва още едно изравняване, след което с отлична блокада и две грешки на французите световните шампиони поведоха с 15:12. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:13 за Полша. Французите се опитаха след прекъсването да настигнат поляците, успяха да намалят пасива си до само 1 точка при 20:21, но силите им не стигнаха за обрат и Полша взе третата част с 25:23.

В класирането в групата начело е Сърбия с 6 победи, 1 загуба и 17 точки в актива при 20:9 геймово съотношение. Втори е тимът на Полша с 5 победи, 2 загуби и 16 точки /18:9 гейма/. Съставът на Франция има четири победи, три загуби и 15 точки /18:11 гейма/, а последен е отборът на Аржентина с 3 успеха, 4 поражения и 8 точки /13:16 гейма/ и без шанс за участие на финалите.

Утре са последните две срещи в групата. От 17.00 часа играят Франция и Аржентина, а от 20.40 часа Полша и Сърбия. Полша успя да поведе с 2 точки в началото на четвъртия гейм, но допусна изравняване при 5:5. Последва още едно изравняване, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:6 за световните шампиони. След 9:7 за поляците тимът на Франция отбеляза три поредни точки и не само изравни при 9:9, но и поведе. След още едно равенство последва нова серия от 4 поредни точки за Франция и резултатът стана 14:10 за "петлите", което принуди треньорът на Полша Витал Хайнен да вземе прекъсване. При второто техническо прекъсване авансът на французите бе вече 5 точки - 16:11. Франция поведе с 6 точки при 21:15 и успа да спечели гейма с 25:18 и съответно мача с 3:1.

