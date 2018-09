Холандия остава в играта за финалите след победа над Финландия (видео + снимки)

A big win for the Netherlands as they defeat Finland 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 25-13) in Milan & move into 2nd in #FIVBMensWCH Pool E!



Netherlands bounce back with a big 3rd set, winning it 25-16 & now leading Finland 2-1! A huge 4th set for the Dutch coming up! #FIVBMensWCH



Boom!! #14 Nimir Abdel-Aziz (@nimirabdelaziz) almost put a dent in the court with this one! It was a key point as Netherlands won the 1st set from Finland 25-19! #FIVBMensWCH



Finland sprint out to a 7-point lead, then hold on to win the 2nd 23-25 & level the match with Netherlands! A fun one tonight in Milan! #FIVBMensWCH



You shall not pass! Netherlands' #17 Michael Parkinson with the huge stuff on Finland in the 4th, one of 15 blocks for the Dutch today! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @Lange_Mannen

Волейболистите от националния отбор на Холандия съхраниха живи надеждите си за класиране за финалната шестица на Мондиал 2018 в Италия и България. "Лалетата", които са приятната изненада на Световното първенство, надделяха над Финландия с 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:13) във втората си среща от Група Е от втората фаза на шампионата, играна тази вечер в зала "Медиоланум Форум ди Асаджо" в Милано.Така холандците имат 5 победи, 2 загуби и 14 точки, с което остават в играта за финалите в Торино. Всичко ще зависи от изхода на голямото дерби в групата между Италия и Русия по-късно тази вечер, както и от мачът на Холандия и "Скуадра адзура", която вече е сигурна за Торино, утре вечер.Финландия е на последното място в Група Е с 2 победи, 5 загуби и 6 точки, като утре (23 септември) в последния си двубой ще играе срещу "Сборная" от 18,00 часа българско време.Холандците имаха затруднения единствено във втория гейм, който загубиха с минималното 23:25. В останалите част момчетата на Гидо Вермюлен бяха повече от убедителни.Най-полезен за холандския тим отново бе Нимир Абдел-Азиз с 22 точки (2 блока, 2 аса и 60% ефективност в атака) за победата. Тийс Тер Хорст (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака) и Томас Кьолевийн (5 блока! и 75% ефективност в атака) добавиха 16 и 14 точки за успеха.За "Суоми" над всички бе Урпо Сивула с 23 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.Даан Ван Хаарлем 5, Нимир Абдел-Азиз 22, Тийс Тер Хорст 16, Яспер Дийфенбах 10, Томас Кьолевийн 14, Гийс Йорна 6 - Дирк Спариданс-либеро (Йерун Раувердинк 2, Маартен Ван Гардерен 4, Весел Кееминк, Вуутер Тер Маат, Михаел Паркинсон 3)Ееми Тервапорти 4, Урпо Сивула 23, Нико Суйхконен 9, Маркус Каурто 6, Саули Синконен 6, Елвис Крастинс 5 - Лаури Керминен-либеро (Тими Сиирила 2, Мико Еско, Анти Ронкаинен, Никлас Брейлин)