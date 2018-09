Канада с измъчена победа над Иран в София (видео + снимки)

And this thrilling duel in Sofia goes for Canada @VBallCanada! Losing streak is gone as they defeat Iran @IRIVF 3-2 (25-20, 20-25, 25-15, 23-25, 15-12) to gather their 1st Pool G win.



Match Centre here: https://t.co/BRdierrNm6#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/xnXC89H5AT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Denied! Rock-solid block by Canada's @VBallCanada #11 Daniel Jansen Vandoorn (@daniel_jvd) to create the first-set lead over Iran @IRIVF. Coach Stephane Antiga approves



Second set rolling and Match Centre here: https://t.co/PF2SdArQsC#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/QI6BUDOrcZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Canada @VBallCanada regains control over Iran @IRIVF and advances to 2-1 in Sofia. Third set ends with a comfortable 25-15 score for the team in red.



Everything you need is in our Match Centre: https://t.co/sOzdsfSecL#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/UqrKAKwPcH — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Serves are carving the way for Canada @VBallCanada against Iran @IRIVF and #4 Nicholas Hoag (@NHoagies) is the man of the hour. What a missile he fired out!



Join the action via Match Centre: https://t.co/2995mBtkBq #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/MQCdboJRiw — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Mega rally from a mega match! It was a fabulous clash in Sofia with Iran @IRIVF and Canada @VBallCanada delivering plays like this one. Sit back and enjoy #volleyball at its best



Match Centre with stats & more: https://t.co/iqFxoihTEF#FIVBMensWCH #volleyballWCHs pic.twitter.com/3QtjgIXl0t — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018

Националният волейболен отбор на Канада записа първа победа във втората фаза на Световното първенство в Италия и България. "Кленовите листа" се наложиха много трудно и драматично над Иран с 3:2 (25:20, 20:25, 25:15, 23:25, 15:12) във втория си мач от Група G, игран тази вечер пред едва малко над 500 зрители в "Арена Армеец" в София.Срещата бе единствено за престиж и чест, тъй като и двата тима нямат шансове да продължат напред към финалната шестица на шампионата в Торино. Иран и Канада имат по 4 победи и 3 загуби, като "персите" са 3-и в групата с 12 точки, а северноамериканците са на последното място с 11 точки.По-късно тази вечер е важният мач между България и САЩ, изходът от който до голяма степен ще реши кой ще се класира за финалите в Торино. Утре (23 септември) в последния ден в групата Иран ще играе с американците, а Канада с българските "лъвове". Двубоите са съответно от 17,00 и 20,30 часа.След тежката загуба от България снощи, Иран започна необичайно трудно в първия гейм, което позволи на "кленовите листа" да контролират играта и да поведат след 25:20. Във втората част звездата, капитанът и разпределителят на "персите" Мир Сайед Маруфлакрани показа от своите магнетични подавания и ролите се размениха, в резултат на което Иран изравни след 25:20. В третия гейм Канада бързо поведе с 8:1 и не изпусна водачеството до края - 25:15 и 2:1. Четвъртата част бе напълно равностойна, но в крайна сметка Иран стигна до тайбрек след минималното 25:23. В петия решителен гейм Канада дръпна с 5:1, след което спокойно спечели с 15:12 и 3:2.Много силен мач за "кленовите листа" изиграха капитанът Джон Перин (3 блока, 1 ас и 58% ефективност в атака) и Николас Хоуг (1 блок, 4 аса и 56% ефективност в атака), които реализираха по 29 точки за победата. За тима на Иран Амир Гафур се отчете с 24 точки (1 блок и 58% ефективност в атака), а Милад Ебадипур добави още 17 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака), но и това не помогна за успеха.Мир Саейд Маруфлакрани 1, Амир Гафур 24, Милад Ебадипур 17, Али Шафиеи 9, Мохамадджавад Манавинезхад 8, Сейед Мохамад Мусави 3 - Махди Маранди-либеро (Амир Хосейн Тухтех 11, Сабер Каземи 1, Мохамад Вади, Фархад Гаеми)Джей Бланкеню 2, Шарън Върнън-Евънс 3, Джон Перин 29, Николас Хоуг 29, Дейниъл Ван Доорн 8, Грейъм Виграс 7 - Блейър Бан-либеро (Джейсън Дероко, Райън Склейтър 6, Лукас Ван Беркел 2, Стивън Маар 1, Артър Шварц 1)