Винялес с наказание на стартовата решетка на "Арагон" в MotoGP

Маверик Винялес и Франко Морбидели ще изтърпят наказания на стартовата решетка за Гран При на Арагон в MotoGP утре, тъй като забавиха темпото на пилота на КТМ Брадли Смит в първата квалификационна сесия. Винялес ще стартира с три позиции назад - от 14-о място, а Морбидели е наказан с шест места и ще тръгне утре 19-и.

Viñales and Morbidelli handed grid penalties



Both riders were riding slowly on the racing line at Turn 16 in Q1 and will drop three and six positions respectively#MotoGP | #AragonGP https://t.co/vNav9O24yO pic.twitter.com/ORXCcBkH3B