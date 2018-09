Хамес отново омагьоса Шалке 04 (видео)

Титуляр за баварците беше Хамес Родригес, който досега нямаше тази чест в първенството при Нико Ковач . При първата си поява на “Фелтинс Арена” след напускането на Гелзенкирхен Леон Горетцка започна от първата минута. В състава беше и Роберт Левандовски, който на днешния ден преди три години заби пет гола за 9 минути срещу Волфсбург Дейвид Алаба се възстанови от травмата си и зае позиция на левия фланг на защитата. Сред резервите бяха оставени Ариен Робен Хавиер Мартинес и направилият много силен мач срещу Бенфика Срещата предложи очакваните здрави единоборства и множество нарушения. Умелото владение на топката от страна на мюнхенци принуждаваше домакините да действат на ръба на грубостта.Шампионите имаха шанса да поведат рано-рано чрез Хамес, който изненада всички с нов гол с глава след наивна грешка в защитата на домакините при корнер.

That was almost the greatest Alaboom of all #S04FCB (30') 0-1 pic.twitter.com/ThfI6ihVcG