Кратка история и програма на Шампионата на Китай по снукър

Snooker is back on your screens from Monday for the Evergrande China Championship! @Eurosport_UK schedule now available https://t.co/IEnF8fRL1E pic.twitter.com/LzYQ1b3VgN — World Snooker (@WorldSnooker) September 20, 2018

За първи път турнирът влезе в календара през 2016 година, когато не бе част от ранкинг системата и се проведе с раздаване на 16 покани за най-добрите състезатели. Джон Хигинс елиминира последователно Марк Уилямс, Али Картър и Марк Алън, за да стигне финала срещу Стюърт Бингам. Двамата се бориха за топ чека от 200 000 паунда, като срещата бе изключително оспорвана, а при 7:7 Вълшебника от Уишоу превключи на по-горна предавка и със сенчъри брейкове oт 134, 100 и 101 спечели три поредни фрейма за крайната победа с 10:7.

The Evergrande China Championship is almost upon us, and we've been sent the Chinese promo!



Featuring a star-studded lineup, @nr147's best mandarin, and a killer closing line from @Stuart__Bingham... pic.twitter.com/BHsSo8LYwz — World Snooker (@WorldSnooker) September 19, 2018

През 2017-а турнирът стана за първи път част от ранкинг системата, а Бресел се саморазправи с Марко Фу и Рони О’Съливан, за да стигне до финала. Там той надви с 10:5 Шон Мърфи и се превърна в първия играч от континентална Европа, който печели ранкинг титла в джентълменския спорт.



В понеделник (24 септември) от 9:25 часа започва излъчването на Шампионата на Китай по Евроспорт 2, като включване ще има и от 17:00.



Първите мачове в Шампионата на Китай на играчите от топ 16:



квалификации: Люка Бресел - Джо О’Конър (победителят ще играе с Мартин О’Донъл)

квалификации: Дин Дзюнхуей - Лий Уокър (победителят ще играе с Даниел Уелс)

квалификации: Марк Уилямс - Род Лоулър (победителят ще играе с Кен Дохърти)

Марко Фу - Анда Жан

Шон Мърфи - Лиъм Хайфийлд

Джъд Тръмп - Рис Кларк

Стюърт Бингам - Питър Ебдън

Джон Хигинс - Алън Тейлър

Марк Алън - Матю Селт

Бари Хоукинс - Ашли Карти

Нийл Робъртсън - Джерард Грийн

