Волейбол Сърбия отнесе Аржентина във Варна! "Плавите" са с единия крак в Торино (видео + снимки) 22 септември 2018 | 18:52 - Обновена

#Mundial #Voley



Luego de la batalla de ayer, #Argentina no pudo ante la poderosa #Serbia y fue derrota 3-0 (18-25, 22-25, 22-25) y ya no hay chanches de avanzar en el #FIVBMensWCH



Mañana sera la despedida de Velasco ante #Francia a las 11 hs pic.twitter.com/SAxQQgZOhv — Marcando La Cancha (@marcandocancha1) September 22, 2018

Вчера Сърбия би Франция с 3:2 във Варна и преди утрешния си двубой срещу световните шампиони от Полша имат в актива си вече 6 победи от 7 мача, 17 точки и геймова разлика от 20:9.



Така възпитаниците на Никола Гърбич почти сигурно ще продължат напред на Мондиал 2018. Ако не като победител в Група Н във Варна, то като един от двата втори отбора с най-добри показатели.



Аржентина със сигурност ще приключи участието си на Световното след утрешния си двубой срещу Франция.





Сърбия започна по-добре срещата и успя да поведе с 2 точки, но Аржентина изравни при 5:5 след грешна атака на символичните домакини в мача. Последваха още 2 изравнявания на резултата, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за сърбите. След почивката резултатът бе изравняван два пъти, след които с много добра защита и атака Сърбия успя да поведе с 3 точки при 12:9. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:13 за сърбите. Символичните домакини продължиха с добрата си игра и успяха да поведат с 5 точки при 20:15. Сърбите без проблеми затвориха гейма с отлична блокада на Марко Ивович за 25:18.

В началото на втората част играта бе равностойна, а резултатът бе изравняван няколко пъти. При първото техническо прекъсване Аржентина водеше с 8:7. След прекъсването и след четири изравнявания на резултата южноамериканският тим успя да поведе с 2 точки, но сърбите изравниха веднага при 13:13. Аржентина отново дръпна с 2 точки, но с отлична игра на блокадата балканският тим не само изравни, но поведе с точка при второто техническо прекъсване - 16:15. Сърбия поведе с 4 точки при 21:17 и независимо че пропиля два гейм бола взе втората част с 25:22.



След няколко изравнявания в началото на третата част Аржентина успя да поведе с 2 точки при първото техническо прекъсване - 8:6. След две грешки на сърбите при атака Аржентина поведе с 5 точки при 12:7. Отново след грешка на сърбите Аржентина поведе с 6 точки при 15:9, което принуди треньорът на символичните домакини Никола Гърбич да поиска прекъсване. При второто технически прекъсване резултатът бе 16:10 за южноамериканския отбор. След19:14 за аржентинците сърбите показаха отлична игра, реализираха 4 поредни точки и намалиха пасива си до точка - 18:19. Малко по-късно те изравниха при 20:20, след което и поведоха. Сърбия успя без особени проблеми да вземе и третия гейм с 25:22 и съответно мача с 3:0.

The clash between Serbia and Argentina in pool H in Varna offered some solid plays, like this intense rally closed by the Argentinian setter #15 Luciano De Cecco.



The Europeans won 3-0.



More info: https://t.co/um78STBv6h#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/LSJiJLgO7x — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 22, 2018 В класирането в групата начело е Сърбия с 6 победи, 1 загуба и 17 точки в актива при 20:9 геймово съотношение. Втори е тимът на Полша с 5 победи, 1 загуба и 16 точки /17:6 гейма/. Съставът на Франция има три победи, три загуби и 12 точки /15:10 гейма/, а последен е отборът на Аржентина с 3 успеха, 4 поражения и 8 точки /13:16 гейма/.

Втората среща от програмата в групата днес е между отборите на Полша и Франция



Дражен Луборич игра днес като диагонал за Сърбия и заби 14 точки за успеха (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака). Марко Ивович добави още 12 точки (2 блокd, 49% ефективност в атака).



Кристиан Поглажен стана най-резултатен за Аржентина с 10 точки.











