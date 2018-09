Мик Шумахер оглави класирането на Формула 3 след поредна победа (видео)

Мик Шумахер триумфира за четвърти пореден път във Формула 3 и за първи път от началото на сезона оглави генералното класиране на шампионата. Синът на легендарния Ф1 пилот Михаел Шумахер бе най-бърз днес на мократа писта "Ред Бул Ринг" и отне първото място в подредбата от пилота от академията на Ред Бул Дан Тиктъм.

Mick Schumacher wins Race 1 at the Red Bull Ring and takes championship lead #FIAF3 pic.twitter.com/V3u4EEv5Zy