Моторни спортове Лоренсо спечели полпозишън в MotoGP, Роси се свлече до 18-о място 22 септември 2018 | 16:24 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо спечели полпозишън за тазседмичната Гран При на Арагон в MotoGP. С минимално изоставане зад него останаха неговия настоящ съотборник Андреа Довициозо (0.014 сек) и неговия бъдещ съотборник от Honda Марк Маркес. #MotoGP Qualifying



What a final lap from @lorenzo99



He steals pole at the last from his teammate @AndreaDovizioso with @marcmarquez93 rounding out the front row!#AragonGP pic.twitter.com/eWAzEQ74MY — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2018 За сметка на това Yamaha претърпя още една отчайваща квалификация, в която Валентино Роси "спечели" едва 18-о място. Той не успя да премине към Q2, а квалификацията му бе най-лошата от 2006 г. в Холандия. След първите обиколки в Q1 Валентино бе с половин секунда по-бавен от Винялес, а впоследствие не успя да се измъкне от трафика на пистата и да запише бърза обиколка. #MotoGP Q1 @maverickmack25 clinches top spot and @takanakagami30 sneaks through to Q2 on his final lap! @ValeYellow46 misses out and will start 18th! #AragonGP pic.twitter.com/IW7zCPrAO3 — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2018 За Лоренсо това е четвърти полпозишън през 2018-а. Той и Дови записаха най-добрите си обиколки при последния си опит, но тогава Маркес допусна грешка, подхлъзвайки се на завой номер 12, и не успя да подобри постижението си. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу катастрофира в заключителните минути на сесията, но въпреки това си осигури четвъртото място на стартовата решетка на "Арагон" утре. Зад него ще се наредят Андреа Яноне със Suzuki и Дани Педроса с Honda. Съотборникът на Доктора - Маверик Винялес ще стартира 11-и. Състезанието за Гран При на Арагон започва в неделя, 15:00 ч. българско време.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 315

1