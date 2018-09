Ибрахимович иска да завърши кариерата си с титла с Малмьо

Златан Ибрахимович не изключи възможността да завърши кариерата си в родна Швеция, в която все още няма титла. Ветеранът спечели трофеите в Испания с Барселона, в Италия с Милан и Интер, в Холандия с Аякс и във Франция с Пари Сен Жермен, но не успя да го стори в родината си и в Англия.

"Не съм затворил вратата. Има един трофей, който много искам", каза нападателят на ЛА Галакси в подкаст с шведския блогър Алекс Шулман.

"I’m happy for Toronto as they’ll be remembered as my 500th victim."



- Zlatan Ibrahimovi after scoring his 500th career goal. pic.twitter.com/P3bD2viTMP