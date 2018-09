Роси катастрофира в третата тренировка от MotoGP

Ветеранът в MotoGP с Yamaha Валентино Роси катастрофира в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в испанската област Арагон. Доктора претърпя инцидента в края на тренировката и не успя да си гарантира директно място в Q2, така че ще трябва да премине и през първата квалификационна сесия.

Най-бърз в третата тренировка бе сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу, който пък претърпя инцидент в първите минути на свободната сесия. Второто място бе окупирано отново от сателитен пилот - Джак Милър с Ducati, а третото зае заводският пилот на Ducati Андреа Довициозо. Четвърти остана Андреа Яноне, който осъществи напредък със своя Suzuki, а пети - лидерът в генералното класиране Марк Маркес с Honda.

Fast crash for @calcrutchlow down at Turn 2 #AragonGP pic.twitter.com/cufwiH53dt

Съотборникът на Роси - Маверик Винялес също не успя да се пребори за място в Q2 за едва 0.036 секунди.

Пилотът на КТМ Пол Еспергаро също претърпя инцидент, но по-тежък. Испанецът получи фрактура на ключицата и ще пропусне остатъка от Гран При на Арагон.

Here's why @polespargaro is heading to the medical centre #AragonGP pic.twitter.com/80TnjyAhU0