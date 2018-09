Джоуи Бартън за Неймар: Той е Ким Кардашиян на футбола

Бившият футболист на Манчестър Сити, Нюкасъл и Олимпик Марсилия Джоуи Бартън определи звездата на Пари Сен Жермен Неймар като "Ким Кардашиян на футбола". Според ексцентричния бивш полузащитник, известен с "голямата" си уста, Неймар далеч не е най-добрият футболист, но има чудесен пиар подход.

"Мисля, че той е Ким Кардашиян на футбола. Неймар не е най-добрият играч в света, както много добре видяхме на Световното първенство в Русия. Той не е на нивото нито на Меси, нито на Роналдо. Има и доста други футболисти, които са по-добри от него. Не смятам, че той е футболен феномен. Той е рекламен феномен, както са семейство Кардашиян", каза Бартън пред френското издание "Екип".

