НБА Минесота ще изпрати Бътлър в друг отбор 22 септември 2018 | 12:00 Собственикът на Минесота Тимбъруулвс Глен Тейлър заяви, че ще се съобрази с желанието на звездата на отбора Джими Бътлър и ще му разреши да премине в друг отбор, съобщи "ЕСПН". Story filed to ESPN: Rival executives lobbing calls to Minnesota's front office on possibility of trading for Jimmy Butler are getting inquires shut down. Minnesota is telling teams that Butler's an elite player and franchise intends to keep him. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 21, 2018 Според телевизионния канал Тейлър е застанал на страната на фронт офиса на отбора и по тази причина ще се раздели с Бътлър след заформилия се конфликт между двете страни. По тази причина се очаква лично Тейлър да води преговорите с другите отбори, желаещи да привлекат в редиците си крилото. Преди дни по време на неофициална среща между Бътлър и старши треньора Том Тибодо баскетболистът е заявил, че ако не бъде трансфериран в друг отбор, ще напусне тима като свободен агент през следващото лято. 29-годишният играч дори е посочил три тима като желани дестинации - Ню Йорк Никс, Бруклин Нетс и Лос Анджелис Клипърс. Details on T-Wolves Owner Glen Taylor Overruling Tom Thibodeau and Taking Direct Calls to Trade Jimmy Butler https://t.co/T7m7mQJQka pic.twitter.com/QFDWgONp73 — Robert Littal (@BSO) September 22, 2018 Минесота привлече Бътлър през юни 2017 година в замяна на гардовете Крис Дън и Зак Лавийн, както и на тежкото крило Лаури Марканен. През юли тази година Бътлър отклони предложението на Минесота за нов договор, което бе на стойност 110 милиона долара в рамките на следващите 4 години.

