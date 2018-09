Манчестър Юнайтед иска нова промяна в трансферния прозорец

Манчестър Юнайтед е в основата на коалиция, която желае връщането на затварянето на трансферния прозорец отново в края на месец август, съобщава “Дейли Мейл”. През това лято за пръв път бе приложена на практика гласуваната в края на миналата година промяна, която гласеше, че прозорецът ще затвори дения преди откриването на сезона във Висшата лига, но е била отчетена като неуспешен експеримент, твърди изданието. "Червените дяволи" успяха да привлекат само трима нови футболисти, а мениджърът Жозе Моуриньо остана недоволен от селекцията на своя тима.

Завръщане към старата система вероятно ще бъде приветствана и от останалите големи клубове в Англия, които са на мнение, че в момента са поставени в неизгодно положение спрямо конкурентите си от Континента.

Manchester United head up move for Premier League clubs to return to transfer deadline at the end of August | @MikeKeegan_DM https://t.co/rPZ4uCyQtT