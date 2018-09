Бойни спортове Джошуа vs Поветкин: Гладиаторите на XXI век 22 септември 2018 | 10:51 - Обновена 0 0 0 0 8 Джошуа vs Поветкин: Гладиаторите на XXI век Колизеумите в древен Рим, Пула, Арл, Поцуоли и Ним са приветствали най-великите гладиатори преди 20 века. Хиляди гърла са приветствали античните биткаджии. Емоциите в попитата с кръв пясъчна арена са карали гражданите дълги месеци да коментират видяното. С идването на Антъни Джошуа на боксовия трон в тежка категория традицията беше възстановена. Британската суперзвезда ще изиграе пети пореден мач на футболен стадион. Нещо нечувано от времената на Джак Демпси и Джак Джонсън. Live Boxing Anthony Joshua vs Povetkin

Stream Live Boxing : https://t.co/Ch4wslIYdX#boxing #Anthony Joshua #Povetkin #AnthonyJoshuavsPovetkin live pic.twitter.com/sOoF34B6tq — soentara (@soentara77) 22 септември 2018 г. Около 70 000 фенове на стадион „Уембли“ ще подкрепят 28-годишния англичанин от Лондон, който залага три от световните титли при най-тежките плюс още един пояс. От другата страна на ринга излиза един от най-опитните боксьори в категорията. Александър Поветкин (34 победи, 24 с нокаут и 1 загуба) влетя с гръм и трясък при професионалистите. Той спечели абсолютно всичко в олимпийския бокс, начело с титлата от Игрите в Атина 2004. Със своя атрактивен стил 39-годишният ветеран се добра до световната титла през 2011-а след зрелищна победа над Руслан Чагаев. Последваха четири поредни защити преди апетитът на Поветкин да отправи поглед към властелина в тежка категория Владимир Кличко. Техният мач се очакваше да бъде супер зрелище, но се превърна в урок. Украинецът доминираше тотално в мача и свали на три пъти в нокдаун руснака пред неговите фенове в Москва. Сбърканата тактика и неспособността на Поветкин да се справи с обсега на Кличко струваха доста скъпо. От екипа на Саша се оправдаха с мръсната тактика на шампиона, който при всяко скъсяване на дистанцията лягаше върху претендента. В резултат на това Поветкин призна как седмици след мача е имал болки в кръста. След този злополучен мач руснакът направи нова впечатляваща серия от осем поредни победи. Той се беше договорил да се бие с Дионтей Уайлдър за титлата на Световния боксов съвет през май 2016-а, но срещата пропадна. Причината беше положителен допинг тест за Поветкин със станалото митично вещество мелдони. Американеът се оттегли от мача, а следващият двубой на руснака също попадна. Поветкин трябваше да се бие с Бърмейн Стивърн, но даде нов положителен тест, този път за остарин. Провинението на богатира от Чехов бързо беше забравено, след като той плати глоба от $250 000. Въпреки всички неприятности Поветкин успя да си проправи път до нова атака на титлата. Той стана официален претендент на Световната боксова асоциация. В последния свой мач през март нокаутира брутално Дейвид Прайс. Малко по-късно на същата галавечер на градския стадион в Кардиф Антъни Джошуа се справи с Джоузеф Паркър и събра три от четирите най-престижни титли. В своя последен двубой британецът (21 победи, 20 с нокаут) за пръв път в своята кариера спечели със съдийско решение. Той показа, че може да бъде търпелив и да се адаптира според стила на противника. Здравата брадичка на Паркър беше от огромен плюс за него в тази среща, защото той отнесе много тежки удари. Сега задачата пред Джошуа ще е много по-различна. Гигантът ще има 10 см ръстово и 17 см предимство в обсега тази вечер. Подобни бяха показателите и при мача Кличко – Поветкин. Подгряването на срещата премина при дружелюбен тон. Възпитаният Поветкин така и не се опита да вкара интрига в срещата. Вместо това показа уважение към втория олимпийски шампион, който ще се изправи срещу него. Анализаторите продължават да се питат дали руснакът ще може да отговори на скоростта и тайминга на шампиона. Това ще бъде ключовият елемент в мача, защото срещу Дейвид Прайс се видя как Поветкин е изключително открит, а защитата му не е на ниво. Поветкин дори чу отброяване от рефера в третия рунд преди да вкара феноменалния удар, с който приспа Дейвид Прайс. На кантара Поветкин беше повече от уверен. Той демонстрира перфектна форма, а анализаторите отбелязаха, че неговото тегло е най-ниското от 2009-а година насам. Феновете на бокса винаги са обичали сравненията между съвременните боксьори и легенди. Галавечерта на стадион „Уембли“ връща времето до 1973-а, когато на ринга се качиха две знакови имена. Тогава шампионът Джо Фрейзър изглеждаше разрушителна сила със своите мощни крошета, агресивния стил и желанието да нокаутира своите по-високи съперници. Срещу него се изправи друг олимпийски шампион, боксьор без загуба, с впечатляващ ръст и нокаутираща мощ – Джордж Форман. Дербито не се получи, защото Фрейзър шест пъти беше свален в нокдаун само за два рунда, което накара реферът да прекрати срещата. Дали сега ще се повтори сценарият от мача преди 45 години? Остава много малко време преди да разберем.

