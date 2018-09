Волейбол Италия прегази Финландия и е първият отбор класирал се за F6 в Торино 22 септември 2018 | 00:30 - Обновена 0 0 0 0 1

Italy @federvolley swept Finland @FinnVolleyBall by 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) and got its sixth straight victory to remain undefeated on the tournament!



More details https://t.co/Udt0ypKfrM#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/JtHlQ76dKd — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Така Италия продължава да е непобедима на шампионата на планетата и с 6 победи от 6 мача и 18 точки е еднолично начело в групата. Сметките показват, че при всякакво положение "адзурите" са сигурни за финалите в Торино, дори като един от двата най-добри втори отбора от 4-те групи.



"Суоми" пък остава на последното място в Група Е с 2 победи, 4 загуби и 6 точки и без шансове за продължаване напред.



Днес (22 септември) Италия ще играе с победителя от Лигата на нациите Русия, който по-рано днес отнесе Холандия също с 3:0 гейма, в голямото дерби на групата. Срещата е от 22,15 часа българско време, а преди това от 18,00 часа Финландия ще спори с "лалетата".

With some spikes like this one of #9 Ivan Zaytsev @zaytsev, Italy @federvolley gets the first set against Finland @FinnVolleyBall by 25-20.



All the information, here https://t.co/NyBQKEhpol#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/MDnnglf3dW — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Най-полезни за "Скуадра адзура" бяха звездите Османи Хуанторена (1 блок и 65% ефективност в атака) и Иван Зайцев (1 блок, 2 аса и 58% ефективност в атака) с по 14 точки за победата. За тима на Финландия Урпо Сивула се отчете с 12 точки.

