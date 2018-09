Тенис Григор: Странно и приятно е да те подкрепят Федерер и Джокович 21 септември 2018 | 23:19 0 0 0 0 0

First blood to #TeamEurope2018, @GrigorDimitrov beating Tiafoe 6-1 6-4. "We knew it was going to be a tough match, but Grigor had a good day," says Captain Borg. pic.twitter.com/XL1Qdp9ctx — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2018

“Искам да благодаря на всички фенове, има толкова много история в тази зала, в целия комплекс. Невероятна подкрепа от трибуните, щастлив съм, че отворих серията в наша полза и сега остава да поиграят останалите от ъгъла. Той е много сериозен съперник, преди 4-5 седмици направихме съвсем различен мач и знаех какво да очаквам. Той тук се чувства като у дома си и трябваше да съм много концентрирам и да се възползвам от всяка възможност. Първият сет беше много хубав, играх много чисто и се възползвах от правилно подбраните удари. Невероятно е Федерер и Джокович да са в моето поле и да ме подкрепят, беше странно и приятно, защото обикновено са от другата страна на корта. Дано всички да се наслаждават на това събитие”, каза Димитров след мача.

#TeamEurope2018 Captain Bjorn Borg sees a bright star with an even brighter future in @GrigorDimitrov... pic.twitter.com/0QF2CFhY7g — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2018

“Очаквахме труден мач, но Григор имаше доста добър ден и наистина игра страхотно. Шансовете за краен успех за 50-50, но желанието ни за днес е да почнем с две победи. Надявам се да спечелим колкото можем повече точки, нашият тим е страхотен, отборният дух е на ниво, колективът - също. Имаме момчета, които играят за първи път, но се забавляваме много в по-голямата част от времето”, коментира треньорът на тим “Европа” Бьорн Борг. Световният номер 7 Григор Димитров започна по най-добрия начин тенис турнира Laver Cup за тим “Европа” и срази с 6:1, 6:4 представителя на тим “Свят” Франсис Тиафо в откриващия мач от вълнуващата надпревара в зала “Юнайтед Сентър” в Чикаго.“Искам да благодаря на всички фенове, има толкова много история в тази зала, в целия комплекс. Невероятна подкрепа от трибуните, щастлив съм, че отворих серията в наша полза и сега остава да поиграят останалите от ъгъла. Той е много сериозен съперник, преди 4-5 седмици направихме съвсем различен мач и знаех какво да очаквам. Той тук се чувства като у дома си и трябваше да съм много концентрирам и да се възползвам от всяка възможност. Първият сет беше много хубав, играх много чисто и се възползвах от правилно подбраните удари. Невероятно е Федерер и Джокович да са в моето поле и да ме подкрепят, беше странно и приятно, защото обикновено са от другата страна на корта. Дано всички да се наслаждават на това събитие”, каза Димитров след мача.“Очаквахме труден мач, но Григор имаше доста добър ден и наистина игра страхотно. Шансовете за краен успех за 50-50, но желанието ни за днес е да почнем с две победи. Надявам се да спечелим колкото можем повече точки, нашият тим е страхотен, отборният дух е на ниво, колективът - също. Имаме момчета, които играят за първи път, но се забавляваме много в по-голямата част от времето”, коментира треньорът на тим “Европа” Бьорн Борг.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 917

1