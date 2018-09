Снукър Стив Дейвис твърди против забраната за “бавен снукър” 21 септември 2018 | 20:07 0 0 0 0 0

През май Хърн обяви, че планира да бъдат публикувани месечно данни за средното време, което отнема на всеки състезател да изпълни удар по масата, като най-бавните (тези с над 30 секунди време за взимане на решение) са пред угрозата да бъдат предупреждавани или глобявани. Все още санкции или забележки не са отправяни към никого, като на сайта на World Snooker са налични времената за изпълнение на удар на всички играчи от световния тур.



“Спортът се променя и всеки се стреми да осигури повече вълнение и да направи по-голямо шоу, като всеки спорт се стреми да печели повече внимание от масовата публика, защото се конкурира с другите спортове. Снукърът обаче не е такъв тип спорт, подвеждащо е да се мисли, че по-бързата игра ще бъде по-вълнуваща, по-скоро е точно обратното - понякога тактическите битки са много по-пленителни.

Така че не смятам, че снукърът има такъв проблем, какъвто имат другите спортове, например крикетът. Сега вече разполагаме с технологията да отчетем кой играе по-бързо от другия и наистина ако има някои играчи, които са много бавни, може би трябва да бъдат адресирани.



Не мисля, че някой наистина ще бъде глобен за бавна игра, или пък ще бъде наказан със загуба на фрейм. Ако това се случи, няма повече да гледам снукър, защото това ще бъде съвсем различна игра”, обясни Дейвис в изказване за LiveSnooker.com.



Към момента петима майстори на щеката изпълняват ударите си средно за над 30 секунди от началото на сезона. Род Лоулър е най-бавният с 33.43, а другите са Крис Тотен, Мартин О’Донъл, Лукас Клекерс и Лий Уокър, докато други седем състезатели са със скорост от 29 секунди.

