САЩ удари Канада в София и направи огромна крачка към F6 в Торино (видео + снимки)

Националният волейболен отбор на САЩ направи огромна крачка към класиране за финалната шестица на Световното първенство в Италия и България.Момчетата на треньора Джон Спероу удари Канада с в първия си мач от Група G от втората фаза на шампионата, игран тази вечер в зала "Арена Армеец".Така американците записаха 6-а поредна победа на Мондиал и имат 16 точки, като са много близко до класиране за финалите в Торино. За Канада това бе 3-о поражение на Мондиал 2018, с което загубиха своите шансове за продължаване напред. По-късно тази вечер е втората среща в групата между България и Иран. Утре (22 септември) САЩ ще играят от 20,30 часа с българските "лъвове", като при нов успех ще си подпечатат класирането за Торино. Преди това от 17,00 часа "кленовите листа" ще спорят с "персите".САЩ играха много силно в първите два гейма и ги спечелиха с категоричните 25:17 и 25:14. В третата част "кленовите листа" тръгнаха по-добре и поведоха с 8:3. Въпреки усилията на американците, Канада успя да запази преднината си до края, за да намали изоставането си на 1:2 след 25:21. В четвъртия гейм американските волейболисти отново заиграха по-добре и в крайна сметка се поздравиха с победата след 25:17 и 3:1.Най-полезен за американския тим бе звездата Матю Андерсън с 22 точки (2 аса и 83% ефективност в атака) за победата. Аарън Ръсел добави още 17 точки (2 блока и 79% ефективност в атака) за успеха. За канадците капитанът Джон Перин завърши също със 17 точки.Мика Кристенсън 3, Матю Андерсън 22, Аарън Ръсел 17, Тейлър Сандър 13, Максуъл Холт 14, Дейниъл МакДонъл 3 - Ерик Шоджи-либеро (Дейвид Смит 6)Джей Бланкеню 2, Шарън Върнън-Евънс 5, Джон Перин 17, Николас Хоуг 12, Грейъм Виграс 4, Дейниъл Ван Доорн 3 - Стивън Маршъл-либеро (Стивън Маар, Лукас Ван Беркел, Райън Склейтър, Артър Шварц, Блейър Бан-либеро)