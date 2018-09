Волейбол Изненадващо, но балансът ни със САЩ е положителен 21 септември 2018 | 19:07 0 0 0 0 1 Може да звучи изненадващо за мнозина, но балансът на България срещу САЩ е положителен. До момента нашите национали са изиграли 25 двубоя с янките, като са постигнали 14 победи! Неприятното обаче е, че основната част от успехите ни са от близкото и малко по-далечното минало. Статистиката показва, че в последните си 10 двубоя срещу с американците родните лъвове са записали едва 2 победи… Те са под ръководството на Камило Плачи с 3:1 през 2013-а и на Найден Найденов с 3:2 година по-късно в Световната лига. В останалите си срещи трикольорите неизменно губят, което превръща САЩ в един от най-неудобните противници за България за този период.

@@@ Подобна е ситуацията и с Канада. Общият баланс на лъвовете с кленовите листа е положителен – 5 успеха и 4 поражения. През този век обаче двата тима са се срещали 7 пъти, като резултатът е 4:3 в полза на съперника ни в неделя. Във всеки един от тези седем мача селекционер на България е бил Пламен Константинов. Колкото до утрешния ни противник Иран, там вече стана ясно, че персите обърнаха общия баланс и вече водят с 3 победи и 2 поражения. Шампионът на Азия е в серия от 3 поредни успеха, като и трите са постигнати срещу България под ръководството на Гибона. Константинов все още няма победа като селекционер и срещу САЩ. Откакто пое тима през лятото на 2014-а, той има две поражения с американците. @@ БЪЛГАРИЯ vs. ИРАН Година Турнир Резултат 1970 Световно първенство 3:0 2006 Световно първенство 3:0 2016 Световна лига 1:3 2018 Лига на нациите 1:3 2018 Световно първенство 1:3 Общо: 5 мача, 2 победи, 3 загуби, 9:9 геймова разлика БЪЛГАРИЯ vs. САЩ Година Шампионат Резултат 1956 Световно първенство 1:3 1964 Олимпийски игри 3:0 1968 Олимпийски игри 3:0 1982 Световно първенство 3:0 1994 Световна лига 3:0 3:0 3:0 3:1 1996 Олимпийски игри 3:2 2006 Световно първенство 3:0 2007 Световна купа 2:3 2008 Световна лига 3:0 2:3 3:2 3:1 2008 Олимпийски игри 1:3 2012 Световна лига 0:3 2013 Световна лига 0:3 3:1 2014 Световна лига 2:3 1:3 1:3 3:2 2016 Световна лига 1:3 2018 Лига на нациите 1:3 Общо: 25 мача, 14 победи, 11 загуби, 54:42 геймова разлика БЪЛГАРИЯ vs. КАНАДА Година Шампионат Резултат 1978 Световно първенство 3:1 1998 Световно първенство 3:0 2014 Световно първенство 2:3 2015 Световна лига 1:3 3:2 3:2 1:3 2017 Световна лига 1:3 2018 Лига на нациите 3:0 Общо: 9 мача, 5 победи, 4 загуби, 20:17 геймова разлика "Тема Спорт"

