Джошуа доста по-тежък от Поветкин

Британският боксьор Антъни Джошуа се оказа с 11,1 килорама по-тежък от руския си съперник Александър Поветкин преди мача между двамата за световната титла в тежка категория.

Това показа традиционният кантар в деня преди сблъсъка, който ще се състои на "Уембли" в съботната вечер. 28-годишният британец тежи 111,8 килограма, докато 39-годишният му съперник е 100,7 килограма.

Some act tough but are weak! Respect to Povetkin! Looking forward to a good fight #AJBXNG pic.twitter.com/8wstdhSW7u