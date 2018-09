Бонучи ще става баща за трети път

View this post on Instagram

E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza... Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita. ‍‍‍ #positivevibes #littleMiscoming #LM #wewillbefive #love #family

