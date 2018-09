Бойни спортове Поветкин - боксьорът бизнесмен, затънал в дългове 21 септември 2018 | 15:24 0 0 0 0 2



Сега обаче ситуацията се е променила коренно и Поветкин е съден заради натрупани дългове.



“Советский спорт” разкрива, че “Сбербанк” опитва да си събере парите от боксьора. Ако това не стане, целта на банката е да му отнеме търговския център, който Поветкин държи в град Ковров, Владимировска област. Исканията на банката са заради непогасяване на вноските по кредита, който Поветкин е взел за строителството на търговския център.

Историята с “Ковров-Мол” е само един от многото неуспешни опити на боксьора да пробие в бизнеса. Негови фирми са били ангажирани в много различни области - от продажба на автомобили до правене на филми.

Our @ChrisOliver1980 gives his 2/1 tip for #JoshuaPovetkin while he also has two more bets for the undercard https://t.co/rQBcnKSkrV — Sporting Life (@SportingLife) September 21, 2018 В началото Саша се опита да влезе заедно с брат си Владимир в бизнеса. В течение на над 10 години те контролираха около 10 компании. Практически обаче всички тези фирми прекратиха дейност, без да донесат приходи на Поветкин. Въпреки неудачите обаче боксьорът не губи надежда, че ще успее. Наскоро той основа строителна компания по примера на промоутъра си Андрей Рябински.



Краят на спортната кариера на Поветкин не е далеч и парите от боя с Джошуа ще са му много необходими, за да потръгне бизнесът му.



Най-големият хонорар в кариерата си Поветкин взима за боя с Владимир Кличко през 2013 година - 6 милиона долара. Дотогава Александър не бе заработвал повече от 1 милион за някой от мачовете си.

YouTube: https://t.co/LKDQepxZki pic.twitter.com/NSAODrWrOc — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 19, 2018 Само половин година след двубоя с украинеца, Поветкин се зае с най-големия си бизнес проект - търговския център “Ковров-Мол”. Партньор на боксьора стана депутатът от Владимировска област Александър Мезенцев. Те си поделиха по равно разходите за изграждането на обекта.



Историята с “Ковров-Мол” от самото начало се развива неудачно. Търговският център бе открит през декември 2016 година, но малко по-късно стана ясно, че не е плащано на строителните фирми, които са го изградили. Освен това в мола бяха намерени нарушения в противопожарната безопасност и в средата на 2018-а той бе затворен за два месеца.



За строителството на търговския център Поветкин и Мезенцев получават кредити от “Сбербанк”, като двамата залагат дяловете си в мола. С други думи - залогат собствения си търговски център. Тъй като двамата не плащат вноските по кредитите си, банката сега се опитва да вземе “Ковров-Мол” чрез съда.



Предварително съдебно заседание по делото се състоя на 17 септември - само пет дни преди боя на Поветкин с Антъни Джошуа.



“Ковров-Мол” обаче не е първият неудачен бизнес на Поветкин. През 2006 г. той и брат му опитаха да развият семеен бизнес с продажба на автомобили в родния Курск. В следващите 12 години олимпийският шампион от Атина 2004 се пробва в различни области, но без успех.



Фирмата за продажба на автомобили на Поветкин, която носеше името ООО Спартак”, просъществува три години. След този провал Саша загуби интерес към бизнеса и се съсредоточи само в спорта. До 2010-а, когато основава следващата си компания - ООО “Смартфилм”. Основното й предназначение бе правенето на филми, но също така и рекламни видеоклипове и презентации на различни компании. До някакви мащабни дейности обаче така и не се стигна. Бизнес неуспехите и най-вече дълговете по “Ковров-Мол” обаче не отчайват Поветкин и той решава да разшири бизнеса си. През 2018-а той учредява строителна компания с име ООО СК “Хорс”. Поветкин държи 25 процента от компанията, а останалите са поделени между други трима собственици.



Поветкин смята да развива строителна дейност със своята компания в подмосковския град Чехов - мястото, където той живее и тренира. Боксьорът неслучайно е избрал името на комбанията му да бъде Хорс. Саша е езичник, а Хорс е богът на слънцето в древноруската митология.



Ако нещата в бизнеса за Поветкин в крайна сметка не се получат, за него остава още един път - политиката.



Наскоро Поветкин защити дисертация във Владимировския филиал на Руската академия по икономика и държавни служби със заглавие “Разработка на оптималните структури на изпълнителните органи на местното самоуправление”. Заедно с Поветкин дисертация защити и друг боксьор - неговия приятел Едуард Трояновский. Той вече е депутат в Орловския съвет. Друг приятел на Саша - Денис Лебедев, пък е депутат в Чеховския общински район на Московската област. И Поветкин, и Лебедев, и Трояновский са клиенти на промоутърската компания “Боксов свят” на Андрей Рябински. Изглежда повече от логично Поветкин да последва колегите си и от спортист да се преквалифицира в депутат. Тази събота Александър Поветкин ще се изправи на ринга срещу световния шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Хонорарът на 39-годишния руснак за тази битка е 4 милиона долара. Дуелът може да се окаже последното голямо събитие в спортната кариера на Поветкин. 