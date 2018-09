Тенис Шампионката на US Open продължава напред в Токио, Азаренка се отказа срещу Джорджи 21 септември 2018 | 14:57 - Обновена 0 0 0 0 0

Job done for @naomi_osaka_ !



She beats @barastrycova 6-3, 6-4 to reach the @torayppo semi-finals!#ppo# pic.twitter.com/QPclPQPZML — WTA (@WTA) September 21, 2018 В спор за място на финала Наоми Осака ще играе срещу италианката Камила Джорджи, която елиминира бившата номер 1 в света Виктория Азаренка от Беларус. Италианката поведе с 5:3 след 28 минути игра, след което Азаренка се отказа да продължи мача.

Camila Giorgi hitting winners for fun!



Leads @vika7 at @TorayPPO 5-3 in the first set!#ppo pic.twitter.com/F6Zi1LGCaj — WTA (@WTA) September 21, 2018 Номер 2 в схемата Каролин Гарсия (Франция) пък отпадна на четвъртфиналите след загуба от Дона Векич (Хърватия) с 3:6, 4:6. Следващата съперничка на хърватката е четвъртата поставена Каролина Плишкова (Чехия), която надделя над квалификантката Алисън Риск (САЩ) с 6:1, 6:7 (5), 7:6 (4) за 2:34 часа.

