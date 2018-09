Довициозо бе най-бърз в първата MotoGP тренировка на "Арагон"

Андреа Довициозо с Ducati оглави първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в испанската област Арагон. Втори зад италианеца остана бъдещият му съотборник Данило Петручи, а трети - Джак Милър. Четвъртото място зае Хорхе Лоренсо, с което топ 4 бе изцяло окупиран от мотори на Ducati.

Родният герой Марк Маркес бе на челната позиция през първата половина от 45-минутната сесия с първата обиколка под минута и 49 секунди. Дови обаче подобри постижението му с точно една хилядна от секундата. В последните минути пилотът на Yamaha Маверик Винялес демонстрира скорост и записа идентично с Дови време, но италианецът подобри своето с още осем десети и си гарантира първото място.

Петручи се приближи най-много до Дови, докато Милър и Лоренсо, които останаха трети и четвърти, бяха на над седем десети изоставане. Винялес и Маркес бяха най-бързи от останалите, следвани от още двама пилоти с Yamaha – Валентино Роси и Йоан Зарко.

Андреа Яноне със Suzuki имаше малък технически проблем, докато Ксавие Симеон бе стреснат от сериозен пушек от мотоциклета си две минути преди финала на сесията.

Валентино Роси допусна грешка в първите минути от тренировката, излизайки доста извън очертанията на пистата на завой номер 1, докато моторът на Винялес изгасна още на пистата при прибирането му към бокса. Милър му помогна и все пак Винялес се прибра със своята машина.

График за ГП на Арагон