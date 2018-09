Бойни спортове Поветкин: Сега се намирам в по-добра форма, отколкото преди мача срещу Кличко 20 септември 2018 | 19:35 - Обновена 0 0 0 0 3 Руският боксьор Александър Поветкин преди мача с британеца Антъни Джошуа заяви, че е по-силен и се намира в по-добра форма, отколкото преди мача с Владимир Кличко преди пет години. Световният шампион по бокс в тежка категория във версиите Международна боксова федерация (IBF), Световна боксова асоциация (WBA), Световна боксова организация (WBO) и Международна боксова организация (IBO) Антъни Джошуа излиза срещу Поветкин на 22 септември на стадион "Уембли". Povetkin Team is on it’s way to London pic.twitter.com/sXJ91mh3hy — World of Boxing Rus (@worldofbox) September 18, 2018 "Аз съм в много добра форма, проведох отличен тренировъчен лагер. Джошуа е един от най-силните боксьори в света в тежка категория. Затова съм щастлив, че имам възможност да бъда на ринга срещу него и искам да подаря на феновете един хубав двубой. Тази среща ще покаже всичко, Антъни е силен боксьор, но и аз съм съм силен. Когато се бих с Кличко, бях по-слаб и се намирах в по-лоша форма, отколкото съм в момента", каза Поветкин на пресконференция преди мача. Boxing promoter @EddieHearn tells Sky News that @anthonyfjoshua's fight with Alexander Povetkin 'is the toughest on paper since Wladimir Klitschko.'



Find out more about the fight here: https://t.co/uRI5oQSyFA pic.twitter.com/LNGlwwnnVX — Sky News (@SkyNews) September 20, 2018 39-годишният руснак има 34 успеха (24 с нокаут) в 35 мача, като единствената му загуба е по точки от украинската легенда Владимир Кличко през октомври 2013 година. 28-годишният Джошуа има 21 победи (20 с нокаут) в 21 мача в професионалната си кариера. През април 2017 година в Лондон Джошуа победи с технически нокаут в 11-ия рунд Кличко, който след загубата прекрати кариерата си.

