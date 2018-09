Деле Али отново тренира със своите съотборници

Али пропусна последните две срещи на лондончани заради контузия в слабините, получена по време на паузата за двубоите на националните отбори.

"Трябва да изчакаме до утре, за да видим дали ще бъде в състава. Трябва да го наблюдаваме още няколко дни. Не искаме да поемаме никакви излишни рискове с нито един от футболистите. Трябва да бъдем сигурни, че е готов на сто процента", заяви Почетино пред медиите в четвъртък.

TEAM NEWS: @MoussaSissoko (hamstring) and @dele_official (hamstring) are both back training with the team. Hugo Lloris (thigh) is continuing rehabilitation. #COYS pic.twitter.com/tOr2q5DbWV