Моторни спортове Петер Солберг със завръщане във WRC 20 септември 2018 | 17:01 - Обновена 0 0 0 0 0 The rumours were true...

I am so excited to tell you all that I'll be competing at Rally Spain in the brand new VW Polo GTI R5 with @volkswagenms! Everyone knows how much I love rallying, and I can't wait to be back! pic.twitter.com/4jeRmaPTmm — Petter Solberg RX (@Petter_Solberg) September 20, 2018 Петер Солберг ще се завърне за кратко в Световния рали шампионат (WRC), за да ознаменува дебюта на дългоочакваното Volkswagen Polo GTI R5. Норвежецът ще вземе участие в рали Испания в началото на месец октомври. "Всеки знае за страстта ми към ралита и когато получих предложението от Volkswagen, се съгласих веднага", сподели Солберг, който стана шампион във WRC през 2003 г. "Подкарах колата през зимата и не ми се искаше да спра. За мен е привилегия да бъда в колата за нейното първо участие в шампионата". Новият рали автомобил на Volkswagen е първият след изключително успешния Polo R WRC, който доминира до 2016 г. преди навлизането на новото поколение автомобили в шампионата. Състезанието в Испания пък е единственото в календара на WRC на смесена настилка от асфалт и макадам. @Petter_Solberg #WRC #WRC2 #tbt

Read more https://t.co/NCU2tS9mqN pic.twitter.com/c1fn8deL7w — WRC (@OfficialWRC) September 20, 2018 Навигатор на Солберг ще бъде Вероника Енган, която обикновено работи със сина на Петер – Оливър.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 513

1