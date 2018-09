Моторни спортове Върнахме си лидерството и при бъгитата след етап 5 на Balkan Offroad Rallye 2018 20 септември 2018 | 16:41 - Обновена 0 0 0 0 0



Своята поредна етапна победа взе победителят от Balkan Offroad 2015 Цанко Цанков (Can Am). Търновският пилот, обаче, все още е 4-и в класирането на SSV, макар да свали пасива си до по-малко от 40 минути.



Българските състезатели посрещат като лидери втората половина на 8-дневния маратон Balkan Offroad Rallye 2018. Освен, че доминираме при крос-кънтри автомобилите, си върнахме и лидерството при малките, но много бързи, SSV-бъгита.Своята поредна етапна победа взе победителят от Balkan Offroad 2015 Цанко Цанков (Can Am). Търновският пилот, обаче, все още е 4-и в класирането на SSV, макар да свали пасива си до по-малко от 40 минути.Голямата новина в малкия клас, обаче, е завръщането на чело на временната подредба на Цветан Цветанов (Can Am). Тетевенският състезател завърши обиколката около Приморско с 9-о време, но на малка разлика от водачите. Това, обаче, му бе достатъчно да се изкачи на върха на класирането, с преднина от почти половин час пред доста забавилия се доскорошен лидер Ришар Огез от Франция. При автомобилите, победителят от 2014 година Десислав Славчев (Mercedes) бе най-бърз за деня, като успя да изпревари Дончо Цанев (Proto) и Франк Стенски (Mercedes). В генералното класиране, обаче, водач продължава да е Константин Чолаков (Toyota, 5-и за деня), пред Цанев и Славчев. В класа на екстремните автомобили, британецът Джим Марсдейн (Land Rover) продължава да е начело на колоната, а същото е положението при мотоциклетите, където за пореден ден латвиецът Арунас Гелазнинкас (КТМ) е недостижим. Няма промяна и при камионите, където водач продължава да е германецът Том Хойер с Tatra. В провеждащото се паралелно Balkan Classic Rallye, най-бърз в отсечката бе французинът Бертран Пиера (Porsche 911). В генералното, обаче, лидер продължава да е южноафриканецът Джеф Бел (Datsun). Шестият етап на Balkan Offroad Rallye 2018 отвежда състезателите в Шкорпиловци, но преди да стигнат до последния бивак те ще трябва да се справят с третото маратонско изпитание, включващо 460 км, 260 от които – специални отсечки.

