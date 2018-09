Тенис Италианка изхвърли трикратната шампионка Вожняцки в Токио 20 септември 2018 | 15:47 0 0 0 0 1



Датчанката, която е водачка в схемата и номер 2 в световната ранглиста, отстъпи пред италианката Камила Джорджи с 2:6, 6:2, 4:6 за 2:04 часа игра.



В решаващия трети сет Вожняцки имаше аванс от 2:0, след което допусна два пробива и загуби мача.

What a win for Camila Giorgi!



She beats defending champion @CaroWozniacki 6-2, 2-6, 6-4! @torayPPO#ppo pic.twitter.com/4OYFfut1ba — WTA (@WTA) September 20, 2018 На четвъртфиналите Камила Джорджи ще играе срещу Виктория Азаренка от Беларус, която елиминира седмата поставена Ашли Барти (Австралия) с 6:4, 6:2.



Номер 8 Барбора Стрицова (Чехия) победи във втория кръг Анет Контавейт (Естония) със 7:6(5), 3:6, 7:5, а хърватката Дона Векич постигна успех срещу Йохана Конта (Великобритания) с 6:3, 7:5. Giorgi is as calm as ever post-match after beating top seed @CaroWozniacki at @TorayPPO.



Next up for her - @vika7 !#ppo pic.twitter.com/etbmJx8gHb — WTA (@WTA) September 20, 2018 Трикратната шампионка и защитаваща титлата си Каролин Вожняцки (Дания) отпадна във втория кръг на турнира по тенис "Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд 799 хиляди долара.Датчанката, която е водачка в схемата и номер 2 в световната ранглиста, отстъпи пред италианката Камила Джорджи с 2:6, 6:2, 4:6 за 2:04 часа игра.В решаващия трети сет Вожняцки имаше аванс от 2:0, след което допусна два пробива и загуби мача.На четвъртфиналите Камила Джорджи ще играе срещу Виктория Азаренка от Беларус, която елиминира седмата поставена Ашли Барти (Австралия) с 6:4, 6:2. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 467 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1