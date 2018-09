Емре Джан предизвика нов скандал: Не сме жени, а футболисти

Емре Джан предизвика сериозни нападки към себе си и бе набеден за сексист заради изказване в защита на своя съотборник в Ювентус Кристиано Роналдо. Роналдо получи червен картон в мача срещу Валенсия в Шампионска лига, но и без него Юве спечели с 2:0. Португалецът бе изгонен заради дръпване на косата на играча на Валенсия Мурило, като червеният картон в тази ситуация предизвика сериозни полемики.

Emre Can on Cristiano Ronaldo's red card: "That’s supposed to be a red!? I just heard that he said it was because of hair pulling. We’re not women, we’re playing football. One hundred per cent, that is not a red card." pic.twitter.com/kcSgal3EVR