НБА Минесота няма да трансферира Бътлър 20 септември 2018 | 14:23 - Обновена

Minnesota's Jimmy Butler has three preferred destinations for a trade, league sources tell ESPN: The Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers and New York Knicks. Those three teams have max cap space to sign Butler as a free agent in July. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2018

Тибодо познава отлично Бътлър, защото двамата работиха заедно и в Чикаго. Наставникът е бил категоричен, че планира звездата да има основна роля в отбора и този сезон и да бъде основна движеща сила за ново класиране на Тимбърулвс за плейофите.

Thibodeau: "We want you back. Here's your extension."



Jimmy Butler: pic.twitter.com/X7nUjSn1N5 — Sherwob Holmes (@World_Wide_Wob) September 19, 2018

29-годишният гард записа 59 мача за клуба през миналия сезон, който бе и дебютен за него като "вълк". Показателите му в тях бяха 22.2 точки, 5.3 борби, 4.9 асистенции и 1.5 отнети топки. Играчът е дал да се разбере, че иска да бъде изпратен в Бруклин, Лос Анджелис Клипърс или Ню Йорк.

