Чикаго приветства звездите в "Лейвър Къп"

Григор Димитров бе в страхотно настроение по време на церемонията по посрещането на участниците във второто издание на “Лейвър Къп”. Надпреварата ще се проведе от 21 до 23 септември в Чикаго, а в сряда вечерта тенисистите бяха представени официално.

Водени от капитаните Джон Макенроу и Бьорн Борг, отборите на Света и на Европа, излязоха на сцената на емблематичния Pritzker Pavilion в сърцето на мегаполиса.

