Сестрата на Кристиано Роналдо бясна след червения му картон

Катя Авейро, сестра на нападателя на Ювентус Кристиано Роналдо, определи като "позорно" решението на съдията Феликс Брих да покаже директен червен картон на португалеца в срещата с Валенсия на "Местая".





Брих пресилено изгони Кристиано след ситуация в пеналта на домакините, при която той леко побутна с ръка по главата защитника Джейсън Мурийо.

Yes, @cristiano sent off for this pic.twitter.com/tbBLcbNbPp